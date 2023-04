Skupina 20 zemí se dohodla na rušení sankcí proti Venezuele výměnou za svobodný průběh voleb

Zástupci dvacítky zemí, mezi kterými byly Spojené státy, a Evropská unie se shodli na postupném rušení sankcí proti Venezuele, pokud vláda prezidenta Nicoláse Madura umožní svobodné a férové volby. Vyplývá to z prohlášení kolumbijského ministra zahraničí Álvara Leyvy, které citují zahraniční agentury. Úterního jednání v kolumbijské metropoli Bogotě se ale nezúčastnili zástupci venezuelské vlády ani opozice, které na závěry jednání zatím nereagovaly.

Podle Leyvy se země shodly na nutnosti "ustanovit volební kalendář, který by vedl ke svobodným, spravedlivým a transparentním volbám". Podmínky by měla vytvořit vláda autoritářského prezidenta Madura. Podle Leyvy země také souhlasí, aby rušení sankcí bylo "souběžné" s kroky, které by vláda zaváděla pro uskutečnění férových voleb.

Obdobný postoj vyjádřil i zástupce amerického poradce pro národní bezpečnost Jon Finer. "Jsme více než ochotni snižovat a nakonec zcela zrušit sankce, jsou ale k tomu nezbytné významné a konkrétní kroky a v neposlední řadě svobodné a a spravedlivé volby," cituje Finera agentura Bloomberg.

Podle Leyvy se země také shodly na zrychlení implementace fondů pro sociální investice, který by měl financovat projekty ve Venezuele za použití fondů, které zahraniční státy zmrazily venezuelské vládě. Mělo by se jednat o více než tři miliardy dolarů (63 miliard korun).

Cílem jednání v kolumbijské metropoli bylo podpořit obnovu jednání mezi venezuelskou vládou a opozicí, jež se v poslední době vedla v Mexiku. V roce 2024 by se ve Venezuele měly uskutečnit prezidentské volby, ačkoliv prezident Maduro v poslední době několikrát ve svých projevech naznačil, že by termín konání hlasování mohl uspíšit.