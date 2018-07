Šlo o přeřeknutí, vysvětlil Trump výrok o nevměšování Ruska

Americký prezident Donald Trump v úterý vysvětlil jako přeřeknutí svůj kontroverzní výrok na pondělní tiskové konferenci v Helsinkách, kterým podpořil stanovisko ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko se nevměšovalo do amerických prezidentských voleb. Trump novinářům v Bílém domě řekl, že naopak přijímá závěr amerických zpravodajců, že Rusko se do voleb vměšovalo.

Na pondělní tiskové konferenci po helsinském summitu byl Trump dotázán, zda věří závěrům amerických zpravodajských služeb, že Rusko se vměšovalo do voleb ve snaze pomoci Trumpovi porazit demokratickou protikandidátku Hillary Clintonovou. Americký prezident v reakci zapochyboval, že viníkem je Rusko. "Nevidím žádný důvod, proč by bylo," řekl prezident a dodal: "Prezident Putin byl dnes ve svém odmítnutí mimořádně silný a mocný."

V úterý šéf Bílého domu prohlásil, že se v Helsinkách přeřekl, když o Rusku mluvil. Místo slov "nevidím žádný důvod, proč by bylo (Rusko původcem vměšování)", prý chtěl říci "nevidím žádný důvod, proč by nebylo". Chtěl tedy naopak říct, že nevidí důvod, proč by se do voleb nevměšovalo právě Rusko.

Putin v Helsinkách jakékoli zasahování do amerických voleb popřel. Prohlásil, že ruský stát "se nikdy nevměšoval a nehodlá se vměšovat do amerických vnitřních záležitostí včetně volebního procesu".

Tajným službám věří

Trump novinářům řekl, že přijímá závěr zpravodajských služeb, že Rusko se do předloňských prezidentských voleb ve Spojených státech vměšovalo. Výsledek hlasování to však podle Trumpa neovlivnilo. Prezident zároveň ujistil, že jeho vláda důrazně odrazí jakýkoli pokus o zasahování do listopadových voleb do Kongresu.

Pondělní Trumpův výrok, jímž se podle kritiků postavil na stranu Moskvy a proti vlastním zpravodajským složkám, vyvolal v USA pobouření médií i demokratických a republikánských politiků.

Kritika neustala ani po Trumpově vysvětlování. Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Chumer označil Trumpova slova za pokus "vykroutit se". Prezident podle něj prostě neměl dost odvahy, aby se ruskému vůdci na summitu postavil. Jeho vysvětlení přišlo "se čtyřiadvacetihodinovým zpožděním" a zaznělo na špatném místě, řekl Schumer.

Agentura AP v komentáři k dnešnímu vývoji označila za krajně neobvyklé, že Trump svá slova odvolal. Nemusí to prý být nadlouho. Upozornila na případ z loňského roku, kdy prezident po nepokojích ve virginském Charlottesvillu odmítl přímo odsoudit bělošské rasisty a hovořil o vině "mnoha stran". Po bouřlivých protestech sice v pečlivě formulovaném prohlášení kritizoval členy Ku-klux-klanu a neonacisty jako zločince a bandity, ale o něco později opět hovořil o "obou stranách" jako vinících charlottesvillských nepokojů.