Slovenský europoslanec se v Moskvě omlouval, podle něj za rusofobii na Západě

Slovenský europoslanec z vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Ľuboš Blaha přijel do Ruska, kde prohlásil, že chce poděkovat za osvobození od fašismu a omluvit se za to, co označil jako rusofobii na Západě. Podle serveru Štandard je Blaha všeobecně považován za nejvíce proruského politika na Slovensku. Vztahy mezi Ruskem a Západem se výrazně zhoršily poté, co vojska vyslaná ruským prezidentem Vladimirem Putinem napadla Ukrajinu. Slovenská opozice europoslancovu cestu kritizuje.

"Rusko je stále krásné, stále moudré, stále vyspělé... A já jsem přišel poděkovat za osvobození od fašismu. A omluvit se za rusofobii na Západě," uvedl slovenský europoslanec na platformě Telegram.

Na síti zároveň zveřejnil video, na němž je vidět, jak se prochází mimo jiné po Rudém náměstí a vyjadřuje Rusku přátelství. "Fašismus a válka přicházejí ze Západu, svoboda a mír přichází z Východu," tvrdí mimo jiné Blaha, který se ve videu také omlouvá za to, co označuje jako "válečné, nenávistné a doslova fašistické rezoluce, které přijímají v Evropském parlamentu proti Rusku."

Na záběrech je následně vidět, jak se studenty, které označil za Slováky studující na moskevské diplomatické škole MGIMO, klade červené karafiáty a klaní se u hrobu neznámého vojína a památníku sovětského maršála Georgije Žukova.

Prohlásil také, že Slováci odmítají posílat zbraně Ukrajině, stejně jako odmítají sankce proti Rusku a eskalaci konfliktu. Ten vyvolala Moskva svou invazí na Ukrajinu. Ruská vojska vpadla do sousední země 24. února 2022, přičemž Putin tvrdil, že cílem takzvané speciální vojenské operace, jak ruské úřady agresi proti sousední zemi nazývají, je mimo jiné "denacifikace a demilitarizace" Ukrajiny. Kyjev a jeho západní partneři podobná tvrzení odmítají s tím, že jsou jen záminkou pro získání ukrajinského území. Západní země na Rusko v reakci na jeho agresi proti Ukrajině uvalily sankce.

Slováci zvolili Blahu ze strany Směr-SD premiéra Roberta Fica europoslancem letos v červnu. Ficova vláda po nástupu do úřadu loni na podzim změnila předchozí postoj Slovenska, které podporovalo Ukrajinu i dodávkami zbraní, a zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Bratislava nyní kritizuje protiruské sankce a podle Fica by se měla EU postupně snažit o normalizaci vztahů s Ruskem. Slovensko pod Ficovým vedením nezrušilo komerční dodávky zbraní, humanitární pomoc ani vývoz elektřiny na Ukrajinu.

Blaha přicestoval do Moskvy nedlouho poté, co se jeho spolustraník a ministr zahraničí Juraj Blanár setkal na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem, podotkl Štandard. Ruská média si všímají Blahových omluv. Například agentura RIA Novosti zprávu opatřila titulkem: Europoslanec ze Slovenska se přijel do Moskvy omluvit za rusofobii na Západě.

Poslanci z opoziční strany Progresivní Slovensko (PS) podle médií Blahovu cestu kritizovali. "Cesta Ľuboše Blahy do Moskvy je cynickým divadlem, kterým se chce zviditelnit a odvést pozornost od selhání vlády Směru, od mezinárodní hanby a Ficovy drahoty," uvedl podle serveru HN místopředseda Evropského parlamentu z PS Martin Hojsík. "Jen nedávno oznámilo ministerstvo obrany, že navyšuje výrobu munice, která bude směřovat na Ukrajinu. Tím jste se v Moskvě pochlubil?" napsal poslanec Tomáš Valášek podle webu stanice TA3.