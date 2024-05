Slovenský premiér Fico byl postřelen, přední politici atentát odsuzují

Slovenský premiér Robert Fico byl dnes postřelen, když po výjezdním zasedání slovenského kabinetu ve městě Handlová vyšel na náměstí mezi občany. Podle členů vlády je v kritickém stavu a více než čtyři hodiny po jeho přijetí do nemocnice v Banské Bystrici stále pokračovala operace. Pravděpodobného 71letého pachatele policie zadržela. Útok důrazně odsuzují slovenští, čeští i světoví vrcholní politici.

Fico se po zasedání vlády zdravil s lidmi v Handlové, když podle záběrů zveřejněných na internetu zaznělo pět výstřelů. Několik z nich premiéra zasáhlo, slovenská média přinesla nepotvrzené informace o zásahu břicha, hrudníku a ruky. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok na večerním tiskové konferenci prohlásil, že šlo o politicky motivovaný atentát. Slovensko podle něj posílí ochranu vládních i opozičních politiků i médií.

"Podle informací, které máme, utrpěl vážné polytrauma po několika střelných poraněních a jeho zdravotní stav je mimořádně vážný," uvedl ministr obrany Robert Kaliňák, který patří k nejbližším Ficovým spolupracovníkům. Šutaj Eštok doplnil, že těsně před tiskovou konferencí jim lékaři sdělili, že pacientův stav je kritický. Oba ministři se s novináři setkali v banskobystrické Fakultní nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta a krátce po 20:00 sdělili, že operace stále pokračuje. Oba ministři společně varovali před rozpoutanou nenávistí ve společnosti a vyzvali k zastavení této nenávisti.

Devětapadesátiletý premiér byl nejprve převezen do nemocnice v Handlové, jejíž mluvčí podle agentury Reuters uvedla, že byl při vědomí a jeho životní funkce byly stabilizovány. Vrtulník jej poté transportoval do Banské Bystrice, protože do Bratislavy by to trvalo příliš dlouho vzhledem k nutnosti akutního zákroku.

Policie po činu zadržela pravděpodobného útočníka, který podle médií střílel legálně drženou zbraní. Podle televize Markíza jde o spisovatele Juraje Cintulu z města Levice, který do Handlové přijel vlastním vozem.

"Nenávistná rétorika, které jsme svědky, vede k nenávistným činům. Prosím vás, zastavme to," apelovala na smíření rozdělené slovenské společnosti prezidentka Zuzana Čaputová. Zároveň ostře odsoudila "brutální a bezohledný útok" a popřála Ficovi" mnoho sil, aby se z útoku zotavil".

V podobném duchu se nesla vyjádření většiny dalších slovenských, českých i evropských politiků. Někteří představitelé slovenských vládních stran však připisují odpovědnost za atentát politické opozici a liberálním médiím. Ficova vláda odmítá komunikovat s kritickými médii a k moci se dostala po velmi vyhrocené předvolební kampani.

Český premiér Petr Fiala označil útok za šokující a uvedl, že násilí nesmí mít ve společnosti místo. Prezident Petr Pavel uvedl, že útok by měl být varováním, kam může vést prohlubování agresivity ve společnosti. Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš napsal, že se za Fica modlí.

Americký prezident Joe Biden odsoudil útok jako "hrůzný násilný čin". Šéf Bílého domu popřál Ficovi brzké uzdravení a uvedl, že americké velvyslanectví na Slovensku je připraveno slovenským úřadům poskytnout pomoc.

Jako "šokující" odsoudil čin generální tajemník OSN António Guterres. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina nemá střelba na Fica ospravedlnění.

Podobná slova volila i řada předních evropských politiků. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a německý kancléř Olaf Scholz uvedli, že podobné násilné činy nepatří do evropské společnosti. Za šokující označili zprávu o útoku polský premiér Donald Tusk, britský ministerský předseda Rishi Sunak, rakouský kancléř Karl Nehammer či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Předseda maďarské vlády Viktor Orbán hovořil o "ohavném útoku na svého přítele".