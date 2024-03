Soud potrestal 20 lety vězení Rakušanku, která svého syna věznila v přepravce pro psy a týrala ho hlady

Soud v dolnorakouské Křemži (Krems) ve čtvrtek pozdě večer poslal na 20 let do vězení se zvláštním režimem matku, která svého nyní 13letého syna věznila v přepravce pro psy, týrala ho hlady nebo ho v nevytopeném pokoji u otevřeného okna polévala studenou vodou. Informovala o tom agentura APA. Soud o tomto případu, kterému se v Rakousku dostalo velké pozornosti, ve čtvrtek jednal celý den. Čtrnáctiletý trest soud udělil spolupachatelce matky. Rozsudky nejsou pravomocné, lze se proti nim odvolat.

Třiatřicetiletá matka byla odsouzena kvůli pokusu o vraždu, týrání nebo zanedbávání nezletilého a z omezování svobody.

Podle soudu samoživitelka chlapce se sníženou inteligencí nejméně od července do listopadu předloňského roku kromě jiného poutala, bila, zacpávala mu ústa roubíkem. Nechala ho hladovět. Vypověděla, že opakovaně jednala podle návodu své tehdejší přítelkyně, také nápad zavírat chlapce do přepravky na psy prý měla tato nyní 40letá žena. Spolupachatelka to ale popírá. Podle psychiatrického posudku, na který se odvolává portál deníku Der Standard, mladší žena svoji přítelkyni, čtyřnásobnou matku, obdivovala a byla na ní silně závislá.

Podle agentury DPA matka týrání chlapce několikrát natáčela. Své chování odůvodňovala tím, že z údajně agresivního a vzdorovitého syna chtěla vychovat hodné dítě.

Situace se vyhrotila v listopadu 2022, kdy matka tehdy 12letého chlapce u otevřeného okna polévala studenou vodou. Tělesná teplota podvyživeného chlapce činila jen 26,8 stupně Celsia a dostal se do ohrožení života. Spolupachatelka o věci nakonec informovala sociální pracovníky, kteří přijeli do bytu, kde matka chlapce držela, a přivolali pomoc.

APA píše, že mladší žena působila ve čtvrtek u soudu zkroušeně a řekla, že její "strašně líto, co se stalo". Její bývalá přítelkyně tvrdila, že o rozsahu týrání nevěděla. V slzách se chlapci, který u soudu nebyl, a jeho otci omluvila.

Chlapci se nyní po tělesné stránce vede dobře, žije s otcem. Nicméně podle soudních znalců je vysoce pravděpodobné, že týrání bude mít dopad na jeho osobnost, může se u něho rozvinout posttraumatická stresová porucha. Ženy mají chlapci vyplatit celkem 80.000 eur (přes dva miliony korun).

Jeden ze soudních znalců případ označil za "monstrózní" a podotkl, že za svoji třicetiletou kariéru srovnatelný případ zažil jen jednou.

Během procesu se mluvilo o roli, jakou v případu sehrál úřad na ochranu dětí. Na podzim 2022 dostal dvě upozornění na možné ohrožení chlapce a sociální pracovníci dvakrát domácnost bez ohlášení navštívili. Některé věci jim podle DPA sice nápadné byly, nepovažovali je však za dostatečný důvod k tomu, aby okamžitě zakročili. Úřad loni uvedl, že vyšetřování postupu sociálních pracovníků neukázalo, že by byly porušeny nějaké předpisy. Samostatnou zprávu pro dolnorakouskou zemskou vládu připravuje ale i nezávislá expertní skupina.