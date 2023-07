Soud v Mnichově po 13 letech propustil neprávem uvězněného muže

Soud v bavorském Mnichově dnes zbavil obvinění a propustil muže, který strávil 13 let za mřížemi za vraždu, kterou nespáchal. Píše to agentura AP. Muž byl původně odsouzen za to, že utopil seniorku, o kterou se staral. Podle nových posudků se však zřejmě jednalo o nehodu.

Třiašedesátiletý Manfred Genditzki byl v roce 2010 odsouzen na doživotí, protože podle obžaloby utopil ve vaně sedmaosmdesátiletou ženu, o kterou se staral. Na základě nových znaleckých posudků však dnes soud dospěl k závěru, že je "pravděpodobné, a nejen možné", že se žena utopila bez cizího zavinění.

Genditzki celou dobu tvrdil, že je nevinný, a usiloval o obnovení procesu. Soudkyně dnes ocenila trpělivost, se kterou usiloval o revizi rozsudku. Muž po rozhodnutí soudu uvedl, že však nemá po tak dlouhé době strávené ve vězení důvod k oslavám.

Soudkyně také připomněla, že Genditzki má právo na odškodnění od státu. To podle agentury AP činí 75 eur za den neoprávněného pobytu za mřížemi. V případě Genditzkého by se jednalo o 368.400 eur, což je v přepočtu skoro devět milionů korun. Muž bude moci požádat soud také o odškodnění za ušlý příjem.