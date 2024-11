Soudce odložil na neurčito oznámení Trumpova trestu, zváží zrušení verdiktu

Newyorský soudce dnes odložil na neurčito oznámení trestu v procesu s nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterého porota ještě před volbami uznala vinným z falšování podnikatelských záznamů. Trumpovi dává soudce prostor žádat o zrušení verdiktu poroty v návaznosti na opětovné zvolení do Bílého domu.

Oznámení výše trestu už dříve soudce Juan Merchan opakovaně odkládal, přičemž posledním termínem byl 26. listopad. V novém nařízení tento termín zrušil, aniž by stanovil nový. Zároveň dal Trumpovým právníkům čas do 2. prosince, aby předložili argumenty pro zneplatnění odsuzujícího verdiktu, prokuratura pak má týden na reakci. Kdy v této věci Merchan rozhodne, není jasné.

Newyorský případ je jediným ze čtyř Trumpových trestních procesů, který před volbami dospěl k verdiktu poroty. Dvanáct porotců se na jaře shodlo, že se Trump v návaznosti na prezidentské volby roku 2016 dopustil falšování šeků a dalších dokumentů ve snaze zakrýt nekalou volební kampaň. Obvinění souvisela s platbou pornoherečce Stephanie Cliffordové za to, že nepůjde na veřejnost se svým tvrzením o románku s Trumpem.

Už samotná loňská obžaloba byla bezprecedentní, neboť do té doby žádný exprezident Spojených států nečelil trestním obviněním. Verdikt poroty přišel v čase, kdy Trump vedl kampaň za znovuzvolení. Jeho volební vítězství pak vyvolalo zcela nové otázky, neboť Trump se 20. ledna vrátí do funkce hlavy státu.

Podle amerických médií nikdy nebylo příliš pravděpodobné, že by soudce Trumpovi v této kauze uložil vězení. Podle exprezidentových právníků musí být verdikt poroty zrušen, protože neurovnaný proces v pozadí jeho druhého mandátu by přinášel "protiústavní překážky", uvádí Reuters.

Prokuratura naopak tento týden avizovala, že se postaví proti očekávané žádosti o zneplatnění verdiktu. Zároveň ale dala najevo, že by souhlasila s pozastavením procesu až do konce čtyřletého mandátu nastupujícího prezidenta.

Bitva o ukončení procesu bez uložení trestu by se podle deníku The New York Times mohla táhnout měsíce. List The Washington Post ovšem napsal, že harmonogram oznámený dnes Merchanem stále ponechává jistý prostor pro oznámení trestu před Trumpovou inaugurací. Politikovi hrozí až čtyři roky vězení, jako dosud netrestaná osoba by ale také mohl dostat podmínku.

Trumpův mluvčí Steven Cheung označil dnešní rozhodnutí soudu za významný úspěch. V prohlášení zaslaném médiím uvedl, že "všechny podvodné právní útoky proti prezidentu Trumpovi jsou teď zničené".

Odkazoval tím i na vývoj v dalších kauzách, kde byl Trump obžalován a které neustále vykresloval jako čistě politicky motivované. S výjimkou toho newyorského ostatní procesy v uplynulých měsících vykolejily různé průtahy či soudní rozhodnutí. Po znovuzvolení Trumpa pak bylo jasné, že dvě federální obžaloby, které se týkaly jeho zásahů do volebního procesu po porážce v roce 2020 a přechovávání utajovaných dokumentů po odchodu z úřadu, nemohou pokračovat. Ve státě Georgia, kde byl Trump rovněž obžalován ze snahy narušit volební proces, bylo už před volbami hlavní líčení v nedohlednu.