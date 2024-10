Španělská policie odhalila zásilku 13 tun kokainu, jde o dosud největší množství

Policie ve Španělsku odhalila zásilku 13 tun kokainu. Jde o největší množství této drogy, jaké španělští ochránci zákona doposud zachytili, informovala španělská média s odvoláním na policii.

Policisté ve spolupráci s celníky kokain objevili v přístavu Algericas na jihu země. Jednoho člověka zadrželi, po dalších pátrají. Kokain byl ukrytý na lodi v zásilce banánů z Ekvádoru.

Agentura DPA poznamenala, že tento jihoamerický stát se v posledních letech zařadil mezi největší vývozce kokainu. Nynější zásilka byla podle policie určená pro jistou firmu ve východošpanělském Alicante.

Dosavadní rekord co do množství zabaveného kokainu pocházel z loňského léta, kdy v rukou policie skončilo 9,5 tuny této drogy. Stalo se to rovněž v přístavu Algericas.

Za celý loňský rok policisté a celníci ve španělských přístavech zajistili celkem 64 tun kokainu. Drogy do této země většinou dovážejí lodě plující z Jižní Ameriky. Podle úřadů jsou následně rozváženy po celé Evropě.