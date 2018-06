"Špinavou brunetu" už si nekoupíte. Společnost se omluvila

Vedení jihoafrické společnosti Vale čelí kritice za "sexistickou" reklamní kampaň na novou řadu piv. Jednotlivé názvy piv totiž odkazují na ženy, a to značně kontroverzním způsobem. Zákazníci si tak mohli dopřát "špinavou brunetu" nebo "zralou zrzku". Informaci uvedl server independent.co.uk.

Společnost Vale, která se běžně zaměřuje na výrobu oděvů, uvedla vlastní řadu piv. Odvážná marketingová kampaň se ale stala kamenem úrazu. Veřejnost kritizovala především kontroverzní názvy nových nápojů, které údajně nevybíravým způsobem odkazují na ženy. Řada piv Vale Bru zahrnuje piva s názvy "špinavá bruneta", "povolná blondýna" a "zralá zrzka".

Navíc každé pivo doprovázel jednoznačně dvojsmyslný slogan. V případě piva "povolná blondýna" se jednalo o dovětek "všichni vaši kamarádi už ji měli". "Vale Bru by se měla za své jednání stydět," vzkázal Thandi Guilhermeová, spisovatelka a nadšená konzumentka piva. Blogerka Lucy Corneová, která píše o jídle a cestování, si také neodpustila pichlavou poznámku na adresu Vale. Na svém blogu označila kampaň za sexistickou a vyjádřila všeobecné zděšení. "Autory, kteří stojí za takovou kampaní, musela asi celá aféra #metoo minout," píše Corneová.

Vale Bru, you should be absolutely ashamed of yourselves. Crass, sexist, misogynistic branding and labelling. "Moist, gushing IndiaN pale ale" (at least get the style name correct next time..) "The best head in town", "the Blonde all your friends have ha… https://t.co/Foit1f89sb pic.twitter.com/LiDiMww3Bj