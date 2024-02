Spolupracovníkům Alexeje Navalného se nedaří najít místo pro veřejné rozloučení s tímto nedávno zesnulým ruským opozičním předákem a kritikem Kremlu. Informují o tom Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda a server Meduza s odvoláním na Navalného mluvčí Kiru Jarmyšovou. Někde říkají, že prostory jsou obsazené, jinde odmítají při zmínce jména Navalnyj, napsala Jarmyšová na platformě X. V Moskvě byl dnes zadržen další z Navalného advokátů Vasilij Dubkov, informoval list Novaja gazeta. Dubkov v minulých dnech doprovázel matku zemřelého opozičního představitele na sever Ruska, kde se jí nakonec podařilo dosáhnout vydání synova těla.

"Na jednom místě nám přímo řekli, že pohřební agentury mají zakázáno s námi spolupracovat," sdělila Navalného mluvčí k jeho pohřbu. Místo pro rozloučení s Navalným se jeho spolupracovníci snaží podle ní najít od pondělka, přičemž obvolali většinu pohřebních služeb, síní a vhodných komerčních míst. "Po 24 hodinách hledání prostory pro poslední rozloučení nejsou," dodala.

O den dříve na stejné platformě Jarmyšová napsala, že Navalného spolupracovníci hledají síň pro veřejné rozloučení v závěru tohoto pracovního týdne. Někteří členové týmu zesnulého kritika Kremlu zároveň popírali zvěsti o pohřbu s datem 29. února, které označili za lživé. "Všechny spolehlivé informace budou na mém twitteru," uvedla Jarmyšová s odkazem na starší název sítě X.

Očekává se, že Navalnyj bude pohřben na jednom z moskevských hřbitovů, ale datum ani místo pohřbu zatím nebyly oznámeny, podotkla Meduza. RFE/RL připomíná, že od opozičníkovy smrti ruské úřady zadržely napříč zemí stovky lidí, kteří si Navalného připomínali například kladením květin na různých místech, jako jsou památníky obětí politických represí.

V Moskvě dnes kromě toho příslušníci silových orgánů zadrželi Navalného advokáta Dubkova a sepsali s ním záznam, podle něhož se advokát dopustil narušení veřejného pořádku. Dubkov se nyní nachází na policejním oddělení, uvedl večer list Novaja gazeta. Dříve ruské úřady zatkly tři jiné Navalného advokáty a obvinily je z účasti na extremistických aktivitách, za což jim hrozí až šest let vězení.

Navalnyj podle úřední zprávy zemřel náhle 16. února v trestanecké kolonii na Sibiři. Úřady vydaly tělo jeho matce podle médií 24. února. Do té doby ho odmítaly předat s tvrzením, že pokračuje vyšetřování příčin smrti. Podle Navalného spolupracovníků zástupci vyšetřovacího výboru po Ljudmile Navalné před vydáním pozůstatků jejího syna požadovali, aby souhlasila s tajným pohřbem bez veřejného rozloučení. Navalná odmítla požadavky splnit, napsala Meduza. Mluvčí Dmitrij Peskov mezitím podle tohoto webu uvedl, že Kreml nevyvíjel na matku Navalného v souvislosti s pohřbem žádný nátlak.

Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval Putinův režim především za korupci. Od roku 2021 byl ve vězení, postupně si vyslechl tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku. Loni v prosinci ho úřady přemístily do zařízení v Jamaloněneckém autonomním okruhu na Sibiři. Ruská opozice i řada západních představitelů přičítá vinu za Navalného úmrtí Putinovi. Kreml popřel, že by se na jeho smrti podílel stát.