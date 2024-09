Starosta New Yorku čelí obžalobě kvůli darům ze zahraničí, provinění odmítá

Starosta New Yorku Eric Adams čelí federální obžalobě, podle níž v kampani v roce 2021 přijal úplatky a nelegální příspěvky ze zahraničí, informují americká média. Obvinění schválená velkou porotou přišla po zhruba tříletém vyšetřování možného volebního spiknutí Adamse s tureckou vládou. Demokratický politik uvedl, že obžaloba, kterou očekával, je postavená na lžích. Adamse by mohla z čela nejlidnatějšího amerického města odvolat guvernérka státu New York Kathy Hochulová, píše agentura AP.

Obvinění proti starostovi nejlidnatějšího amerického města čítají několik bodů včetně úplatkářství, finančního podvodu a žádání příspěvků od osob v zahraničí. Adams podle prokurátorů požadoval od cizinců "nelegální příspěvky na kampaň v roce 2021, jakož i další hodnotné položky", přičemž peníze proudily skrze falešné dárce se sídlem v USA.

Dokumenty publikované soudem potvrzují, že obvinění, o nichž americká média informovala v noci na dnešek, souvisejí s vazbami kampaně na Turecko. Uvádějí například, že "vysoce postavený činitel v turecké diplomacii" zprostředkovával příspěvky a věnoval Adamsovi dary včetně letenek od Turkish Airlines či luxusního ubytování v Turecku. Podle prokurátorů se navíc po zvolení starosta chystal v nelegálním vedení kampaně pokračovat před volbami v roce 2025.

Kdy Adams poprvé stane před soudem, nebylo ihned jasné. Rovněž nebylo hned jasné, co podle úřadů Turci výměnou za příspěvky dostali. Média dříve zmiňovala podezření, že Adams naléhal na podřízené, aby navzdory bezpečnostním výhradám schválili novou výškovou budovu tureckého konzulátu.

Oficiální sídlo starosty na Manhattanu začali dnes brzy ráno prohledávat vyšetřovatelé, což list The New York Times označil za "extrémně agresivní krok". Podle agentury AP zabavili Adamsův telefon. Agenti byli v rezidenci Gracie Mansion i několik hodin po zahájení razie.

Bývalý policista Adams, který nastoupil do čela radnice v lednu 2022 s příslibem tvrdého boje proti zločinu, se nyní stal prvním trestně obviněným úřadujícím starostou New Yorku. Federální vyšetřování provázejí jeho úřadování už déle než rok, na veřejnost vyšla najevo poprvé loni na podzim, když vyšetřovatelé prohledali bydliště Adamsovy spolupracovnice zodpovědné za výběr peněz na kampaň.

Od té doby se objevily zprávy o dalších kriminálních kauzách spojených s lidmi ze starostova okolí, nová obvinění by však podle médií mohla souviset s financováním předvolební kampaně. Konkrétně se vyšetřovatelé zabývali otázkou, zda Adams a jeho kampaň neobdrželi skrze spřízněné firmy nepovolené dary od turecké vlády. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) kvůli tomu loni už zabavil Adamsovi telefony a tablet.

Adams podle agentury Reuters uvedl, že obžalobu očekával a že je postavená na lžích. Dodal, že rezignovat nehodlá. "Zvolili jste mě, abych vedl město, a vést ho také budu," uvedl s tím, že se cítí nevinný.

Státní zastupitelství na Manhattanu odmítlo ihned záležitost komentovat. Jeden ze starostových advokátů potvrdil, že Adams spolupracuje s justicí, napsala agentura Reuters. Nechtěl však sdělit, ze kterých trestných činů je obžalován. Ráno právník Alex Spiro dodal, že Adams byl připraven svůj telefon předat vyšetřovatelům a že úřady nemusely posílat policii do jeho sídla.

Vysoce postavení newyorští činitelé čelí nejméně čtyřem vyšetřováním ze strany federálních úřadů a několik blízkých spolupracovníků a spojenců starosty v uplynulých měsících na své funkce rezignovalo. Před dvěma týdny odstoupil policejní velitel Edward Caban, tento týden ho následoval šéf newyorského školství, zatímco sám Adams čelí propadu popularity.

Starostu už před prvními zprávami o obvinění vyzvala k rezignaci známá demokratická kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová, poté se k ní přidali demokraté, kteří o post starosty usilují. Adamse může z funkce odvolat demokratická guvernérka Hochulová, její kancelář však zatím záležitost nekomentovala, píše agentura AP. Pokud by Adams ve funkci skončil, nahradil by jej městský ombudsman Jumaane Williams, který by pak naplánoval předčasné volby nového starosty.