Stávkující lékaři v Jižní Koreji musí zpět do práce, jinak jim hrozí vězení

Zdravotnické úřady v Jižní Koreji ve středu nařídily tisícovkám stávkujících lékařů, aby se vrátili do práce. Země už 13. den v řadě zaznamenala trojciferný denní nárůst počtu koronavirových případů. Jihokorejský ministr zdravotnictví Pan Nung-ho řekl, že lékaři, kteří návrat do práce odmítnou, by mohli přijít o oprávnění k výkonu povolání nebo jim dokonce hrozí vězení.

Lékaři v Soulu se ve středu připojili k třídenní stávce, kterou začali jejich kolegové z jiných částí země. Stávkují proti plánům vlády zvýšit počet studentů medicíny.

Velké nemocnice v jihokorejském hlavním městě byly přinuceny omezit ordinační hodiny nebo odkládat operace, uvedla agentura Jonhap. "Vláda tvrdě odpoví na jakoukoli kolektivní akci, která by v době covidové krize držela jako rukojmí životy a bezpečí lidí," řekl Pan.

Podle ministerstva zdravotnictví více než tisíce lékařských zařízení v zemi ohlásilo, že ve středu bude mít zavřeno.

Lékařská profesní sdružení jsou nespokojená s jednáními s vládou, která chce v příští dekádě navýšit počet studentů medicíny o 4 tisíce. Podle vlády je to zásadní pro boj s krizemi, jako je ta nynější, a pro zmenšení rozdílů ve zdravotní péči mezi vysoce rozvinutou metropolitní oblastí a zbytkem země.

Lékařská sdružení tvrdí, že země už má dostatek lékařů na nemilosrdně konkurenčním pracovním trhu. Vláda by podle nich měla finanční zdroje použít spíš na podporu praktikantů a povzbudit je k tomu, aby se stěhovali do oblastí mimo Soul, kde jsou profesionálové ve zdravotnictví více potřeba.

Jižní Korea ve středu oznámila 320 nových případů koronavirové infekce, z toho 237 v soulském regionu, který je také epicentrem nákazy v posledních týdnech.