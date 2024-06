Stoltenberga v čele NATO vystřídá Rutte, potvrdily členské státy

Novým generálním tajemníkem NATO bude od začátku října dlouholetý nizozemský premiér Mark Rutte. Jeho jmenování dnes definitivně potvrdili zástupci členských států, oznámila aliance v tiskové zprávě. Odcházející generální tajemník Jens Stoltenberg vyjádřil přesvědčení, že NATO bude v dobrých rukách.

"Vřele vítám, že spojenci NATO vybrali jako mého nástupce premiéra Marka Rutteho," napsal Stoltenberg na sociální síti X. Rutte je skutečným stoupencem transatlantických vztahů, "je silným vůdcem a budovatelem konsenzu", dodal Stoltenberg. Mandát norského politika, který NATO vede desátým rokem, spojenci opakovaně prodlužovali, mimo jiné kvůli ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

To, že Stoltenbergovým nástupcem bude 57letý Nizozemec, bylo již minulý týden považované za hotovou věc poté, co svou kandidaturu stáhl Rutteho jediný soupeř, rumunský prezident Klaus Iohannis. Pro Rutteho zároveň končí 14 let trvající období, kdy stál v čele Nizozemska v rámci několika různých vlád. Po podzimních volbách v západoevropské zemi a dlouhém povolebním vyjednávání nastupuje k moci kabinet vedený krajně pravicovou Stranou pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse.

"Je to obrovská čest, být jmenován generálním tajemníkem NATO," reagoval na dnešní oznámení Rutte. "Aliance je a zůstane základním kamenem naší kolektivní obrany. Vedení této organizace je zodpovědnost, kterou neberu na lehkou váhu," dodal.

Rutte o post v čele NATO usiloval od nizozemských voleb a nakonec získal podporu všech členských zemí včetně Maďarska a Turecka, které dříve vůči jeho zvolení vyjadřovaly výhrady. Až se 1. října nové funkce ujme, bude jeho úkolem vést jednání 32 členů aliance a usměrňovat místy složité rozhovory tak, aby blok operující na základě jednomyslných rozhodnutí mohl nadále fungovat, píše agentura AP.

Končící nizozemský premiér je přitom považován za schopného politika a vyjednavače, který se dokáže dohodnout s nejrůznějšími aktéry. V nové funkci pro něj mezi hlavními výzvami budou pokračující ruská agrese na Ukrajině nebo sílící napětí mezi Západem a Čínou. Rutte bude také dohlížet na rozsáhlé změny v plánech kolektivní obrany, které aliance zahájila ve světle války vedené Moskvou u východních hranic NATO.

Do čela bloku nastoupí měsíc před prezidentskými volbami ve Spojených státech, po nichž by se do Bílého domu mohl vrátit exprezident Donald Trump. Ten v kampani zpochybňuje princip kolektivní obrany NATO a dává najevo ochotu omezit vojenskou podporu Ukrajiny. Mnohá média podotýkají, že Rutte byl premiérem během Trumpova prezidentství a několikrát se s ním setkal, přičemž si v diplomatických kruzích vysloužil přezdívku "zaříkávač Trumpa".

Rutteho jmenování dnes odsouhlasili velvyslanci zemí NATO na jednání tzv. Severoatlantické rady, lídři spojenců včetně amerického prezidenta Joea Bidena jej formálně přivítají u jednacího stolu na summitu konaném za dva týdny ve Washingtonu.