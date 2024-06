Středeční silná bouře poškodila v centru Ostravy i památkově chráněné Trojhalí Karolina. Zničena je část střechy někdejší elektrické ústředny, kde je sportoviště. Přesná výše škody zatím nebyla vyčíslena, ale podle odhadů se bude pohybovat v milionech korun. ČTK to dnes řekl výkonný ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar.

"Podle toho, jak jsme se dívali na všechny střechy, které máme, tak poškozená se zdá být čtvrtina střechy menší haly, tedy ústředny, kde jsou sportoviště. Je to střecha, kterou jsme rekonstruovali v roce 2019," uvedl Šnejdar. Objekt je pojištěný a Trojhalí Karolina už vzniklé škody řeší s pojišťovnou.

Kvůli poškozené střeše zatekla voda i do objektu. "Otevřelo se to jako 'konzerva', protože je to plechová střecha, takže se to úplně odklopilo a nic nebránilo vstupu vody na sportovní dřevěnou podlahu, která je poničená. Poničené jsou i omítky, ale to už jsou ty menší škody. Největší škody jsou právě na střeše a sportovní podlaze. Technologie nebo movitý majetek poničeny nejsou," řekl Šnejdar.

Sportoviště bude muset zůstat uzavřené. Odhadovat, jak dlouho opravy potrvají, je podle Šnejdara předčasné. Očekává ale, že minimálně o prázdninách se budova neotevře. "Teď to bude o tom, že uděláme nějakou základní sanaci. Už k tomu potřebujeme třeba výsuvnou plošinu, kterou je ale těžké sehnat, protože je hlavní stavební sezona. Potom budeme muset sehnat firmu, která provede tu kompletní opravu. Myslím si, že přes prázdniny máme co dělat, a budeme rádi, když to stihneme do konce prázdnin," řekl Šnejdar.

Podle něj ale sportoviště právě v létě není příliš vytíženo. "V tomto je to trošičku štěstí v neštěstí, protože prázdniny jsou vždycky pro nás taková mezisezona, sportovci moc nesportují, protože chodí ven," řekl Šnejdar. Poškození objektu ale ovlivní dvě červnové akce, při nichž se počítalo i s využitím objektu ústředny. Půjde o Tuning show Trojhalí 2024, která se koná už o tomto víkendu, a také o festival Fantastická Ostrava určený milovníkům sci-fi, fantasy, hororu či komiksu naplánovaný na příští víkend. Akce se konat budou, ale uskuteční se v menším rozsahu, než bylo původně plánováno.

Trojhalí Karolina je kulturní památkou. Budovy jsou spojnicí mezi centrem Ostravy a Dolní oblastí Vítkovice. Multifunkční prostor Trojhalí se skládá ze dvou budov - Dvojhalí, které slouží jako zastřešené náměstí, a Ústředny, kde je sportoviště. Objekty Trojhalí byly rekonstruovány v letech 2012 až 2014. Přestavba objektů stála 170 milionů korun bez DPH, převážnou část nákladů uhradila evropská dotace.