Súdán vyhlásil třídenní klid zbraní, situace působí klidnější

V Súdánů od dnešního rána platí třídenní příměří, se kterým souhlasily obě strany konfliktu. Podle obyvatel hlavního města Chartúmu a přilehlého Ummdurmánu v prvních hodinách od vyhlášení klidu zbraní panoval relativní klid, přestože ještě v sobotu obě města zažila těžké boje. Informuje o tom agentura AP.

Začátek třídenního příměří přichází den před dárcovskou konferencí, která má zajistit finanční prostředky na humanitární pomoc Súdánu. OSN uvedla, že zatím obdržela pouze 16 procent z 2,57 miliardy dolarů (61 miliard Kč), které jsou v letošním roce zapotřebí na pomoc v Súdánu. Dalších 470 milionů dolarů je podle OSN potřeba na pomoc uprchlíkům ve východní Africe.

V Súdánu proti sobě od poloviny dubna bojují dřívější spojenci - armáda a polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF). Střet podnítilo napětí spojené s mezinárodně podporovaným plánem přechodu k civilní vládě. Podle OSN válka vyhnala z domovů 2,2 milionu Súdánců a uvrhla region Dárfúr do humanitární katastrofy. Podle súdánského ministra zdravotnictví při ní zahynulo už více než 3000 lidí a více než 6000 jich bylo zraněno.

Dohodu o nynějším 72hodinovém příměří v sobotu oznámily Spojené státy a Saúdské Arábie. Válčící strany se podle prohlášení zprostředkovatelů dohodly, že se po dobu příměří zdrží zakázaných přesunů, útoků, použití vojenských letadel nebo dronů, dělostřeleckých úderů, posilování pozic a snah o získání vojenské výhody. Dřívější ujednání o klidu zbraní ale byla opakovaně porušována.

Humanitární pomoc v Súdánu potřebuje nejméně 24,7 milionu lidí, což je více než polovina obyvatel. Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že by do konce roku mohlo v Súdánu více než 100.000 dětí trpět těžkou akutní podvýživou se zdravotními komplikacemi. V důsledku konfliktu je podle WHO mimo provoz přibližně 60 procent zdravotnických zařízení v zemi a výrazně ubylo zdravotnického materiálu, který byl zničen nebo rozkraden. V období mezi 15. dubnem a 8. červnem podle organizace v zemi došlo nejméně ke 46 útokům na zdravotnická zařízení.