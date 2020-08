Světová zdravotnická organizace čeká obtížný začátek školního roku

Evropu čeká se začátkem nového školního roku obtížný okamžik v boji s koronavirem. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek řekl ředitel evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge. Na půdě WHO vznikla také nová evropská komise, která má vyhodnotit dosavadní vývoj pandemie a stanovit zásady boje proti šíření virů do budoucna, informovala agentura DPA.

"Dosud víme, že školní prostředí nebylo hlavním hybatelem epidemie," uvedl Kluge. V poslední době se ale podle něj objevuje stále více důkazů o tom, že děti hrají důležitou roli při přenosu viru a to především v různých smíšených skupinách, kde se od nich nakazí dospělí. Právě mezi dětmi a mladistvými se přitom SARS-CoV-2 šířil v letních měsících ve zvýšené míře.

"Mladí lidí nemusí nutně (na covid-19) zemřít, ale je to tornádo s dlouhým ocasem. Je to multiorgánová nemoc, virus tedy napadá plíce, ale i srdce a další orgány," upozornil Kluge. Nebezpečím podle něj je také to, že se od mladých nakazí starší lidé, u nichž je průběh covidu-19 obvykle vážnější.

Kluge zároveň vyjádřil přesvědčení, že svět je na případnou druhou vlnu pandemie připraven mnohem lépe, než byl připraven na počátku roku. "V únoru nás rychlost a míra pustošení zaskočila... Nyní mnohem lépe víme, co funguje," uvedl.

Na půdě evropské WHO ve čtvrtek vznikla Panevropské komise pro zdraví a udržitelný rozvoj, která má přijít s doporučeními, jak se poučit z dosavadního vývoje pandemie. Podle svého předsedy, bývalého italského premiéra Maria Montiho, se komise soustředí především na sociální a hospodářské otázky spojené s pandemií. "Toto není první pandemie a nebude ani poslední," uvedl člen komise Martin McKee.