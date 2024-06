Světoví lídři si ve stínu ruské invaze připomněli 80 let od vylodění v Normandii

Oslavy 80. výročí spojeneckého vylodění v Normandii za druhé světové války zastínila válka na Ukrajině, kterou dnes ve svých projevech zmínili americký prezident Joe Biden i jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron. Ten na slavnostním ceremoniálu poděkoval veteránům, Biden připodobnil tehdejší události výzvám, se kterými se nyní potýkají Ukrajinci ve válce proti Rusku.

Ceremonií v severní Francii se zúčastnili i další světoví státníci včetně britského krále Karla III., ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nebo českého prezidenta Petra Pavla. Ruští představitelé naopak chyběli.

Den plný připomínek začal dnes za úsvitu přesně osm desítek let poté, co se spojenecká vojska vylodila na břeh na pěti plážích s krycími názvy Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. Na místo dnes dorazily tisíce lidí, aby vzdaly hold padlým i veteránům a obětem. Námořní invazi historicky nevídaných rozměrů, která spojeneckým vojskům zajistila rozhodující vítězství nad nacistickým Německem na západní frontě, si připomněli řadou ceremonií. Kvůli vysokému věku veteránů, kteří byli v Den D na francouzských plážích, se jejich počet na oslavách stále snižuje.

Biden v projevu v normandském Colleville-Sur-Mer varoval, že demokracie je v největším ohrožení od druhé světové války. Boj Ukrajinců proti ruské agresi podle něj vystihuje tehdejšího ducha a uvedl, že aktuální konflikt je součástí nikdy nekončícího boje mezi diktaturou a svobodou. Ustupovat diktátorům je nemyslitelné, zdůraznil a zároveň vyzdvihl odvahu Ukrajinců. "Na Ukrajinu vpadl tyran, bojují s mimořádnou odvahou, utrpěli velké ztráty, ale nikdy neustoupí," prohlásil Biden.

"Vzdát se tyranům, podvolit se diktátorům je prostě nemyslitelné," řekl také šéf Bílého domu na ceremonii, která se konala na americkém hřbitově v Normandii. "Pokud to uděláme, znamenalo by to, že jsme zapomněli, co se stalo tady na těch posvátných plážích," pokračoval Biden a uvedl, že tehdejší jednotu dnes prokazují i spojenci v NATO.

Macron před veterány a světovými lídry poděkoval Ukrajincům za "smysl pro svobodu" a odvahu, kterou prokazují v boji proti ruským silám. "Jsme tu a neustoupíme," slíbil další podporu napadené zemi.

Vděčnost veteránům z památného dne druhé světové války kromě Macrona vyjádřil i francouzský premiér Gabriel Attal. "Naše vděčnost je věčná," řekl na kanadské vzpomínkové slavnosti v Courseulles-Sur-Mer. "Francie nikdy nezapomene na ty, kteří za ni zemřeli," dodal za přítomnosti kanadského premiéra Justina Trudeaua.

Král Karel III. a britský premiér Rishi Sunak byli mezi účastníky ceremoniálu, který se konal na počest vojáků, kteří se vylodili na pláži Sword Beach. Britský panovník ve svém projevu řekl, že svět měl štěstí, že jedna generace "neuhnula", když byla povolána. V projevu ve francouzštině rovněž vzdal hold "nepředstavitelnému počtu" francouzských civilistů, kteří padli v bitvě o Normandii, a statečnosti a obětavosti francouzského odboje.

Ačkoliv výročí vylodění připadá na dnešek, řada připomínkových akcí, příprav a oslav porážky německých okupantů ve Francii se konala už ve středu a další jsou naplánované na pátek.

"Jsou věci, za které stojí za to bojovat," řekl veterán z druhé světové války Walter Stitt, který bojoval v tancích a v červenci se dožije 100 let, když tento týden navštívil pláž Omaha. "I když bych si přál, aby to šlo i jinak, než se snažit navzájem zabít. Jednou se to naučíme, ale já už u toho nebudu," dodal.