Sýrie nechá na hranicích s Tureckem otevřené průchody pro humanitární pomoc

Sýrie nechá na další tři měsíce otevřené pro humanitární pomoc směřující do oblastí, které v únoru postihlo ničivé zemětřesení, dva přechody s Tureckem. Dnes to oznámila OSN, která o to v pátek požádala vládu prezidenta Bašára Sada, napsala agentura AFP. Zemětřesení, které zasáhlo sever Sýrie a východ Turecka, způsobilo v obou zemích úmrtí zhruba 60.000 lidí.

Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) dnes sdělil, že Damašek "povolil OSN, aby používala další tři měsíce přechody Báb as-Salám a Báb ar-Ráí". Přes přechody je z Turecka převážena humanitární pomoc oblastem postiženým zemětřesením, jež se částečně nacházejí pod kontrolou odpůrců vlády Bašára Asada. Ty si dříve stěžovali na průtahy v přepravě humanitární pomoci přes jediný otevřený přechod mezi Tureckem a severem Sýrie.

Sýrie povolila používání dvou hraničních přechodů pro humanitární pomoc zhruba týden po zemětřesení, v polovině února. Učinila tak na tři měsíce. Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN z roku 2014 měly být mezi severem Sýrie a Tureckem otevřené čtyři přechody. Kvůli nátlaku Moskvy však od roku 2020 zůstal otevřený jeden jediný přechod.

Zemětřesení ze 6. února způsobilo v Turecku a Sýrii skoro 60.000 obětí. Většina z nich připadá na Turecko. V Sýrii zemětřesení zasáhlo oblasti, které mají pod kontrolou jak vláda, tak její odpůrci. Podle odhadů OSN Sýrie potřebuje na rekonstrukci po této katastrofě nejméně 15 miliard dolarů (327 miliard korun).