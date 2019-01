Syrští Kurdové nechtějí bezpečnostní zónu na severu Sýrie

Syrští Kurdové nesouhlasí s tím, aby byla na severu Sýrie, tedy na území obývaném hlavně Kurdy, zřízena bezpečnostní zóna zajišťovaná Tureckem. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v úterý řekl, že zřízení takové zóny navrhl americký prezident Donald Trump. Má být až 30 kilometrů široká a zřídit ji má Turecko.

Pro Kurdy by to znamenalo, že zóna bude na území, které jejich milice vybojovaly nad teroristickou organizací Islámský stát (IS) a které obývají Kurdové.

Turecko považuje kurdské milice za teroristy a nepřeje si, aby působily u jeho hranic. Pohrozilo ofenzivou proti nim, zatímco Trump oznámil, že ze severu Sýrie stáhne americké vojáky.

"Mezi Tureckem a severem Sýrie může být demarkační linie, kterou zajistí mírové síly OSN. Cokoli jiného je nepřijatelné. Turecko není neutrální a nemůže být garantem bezpečnosti," prohlásil dnes kurdský politik Aldar Chalíl.

Trump v neděli ve svém tweetu pohrozil Turecku ekonomickým zničením, pokud na Kurdy v Sýrii zaútočí. V pondělí večer hovořil telefonicky s Erdoğanem a navrhl, aby Turecko zřídilo na hranici bezpečnostní zónu.