Talibán zabil radikála z Islámského státu, zodpovědného za bombové útoky na kábulské letiště

Islamistické hnutí Tálibán zabilo podle Bílého domu radikála z takzvaného Islámského státu (IS), který byl strůjcem sebevražedného útoku na kábulském mezinárodním letišti v srpnu 2021. Při chaotické evakuaci ze země bylo tehdy zabito 13 amerických vojáků a zhruba 170 afghánských civilistů.

Bombový útok letištěm otřásl 26. srpna 2021, když se američtí vojáci pokoušeli pomoci Američanům a Afgháncům uprchnout ze země zmítané chaosem poté, co ji po kolapsu vlády ovládlo hnutí Tálibán.

"Byl to klíčový představitel ISIS-K přímo zapojený do tajného plánování operací jako Abbey Gate a nyní už nemůže plánovat, ani provádět útoky," řekl mluvčí Bílého domu John Kirby, aniž by uvedl jméno zabitého. Informaci potvrdil i Pentagon. "Spojené státy se do operace nezapojily," uvedl mluvčí ministerstva obrany Patrick Ryder.

Abbey Gate je letištní brána, u níž se atentát odehrál. ISIS-K je zkratkou pro afghánskou odnož IS, známou jako Islámský stát Chorásán, která má podle odhadů ve svých řadách na 4000 militantů.

Podle agentury AP, která mluvila s představiteli amerických tajných služeb, Tálibán ani USA zpočátku nevěděly, že je vysoký představitel IS po smrti. V uplynulých dnech ale rozvědky úmrtí potvrdily s vysokou pravděpodobností. Muž zemřel zřejmě v dubnu při bojích mezi Tálibánem a touto organizací na jihu Afghánistánu. I podle zdrojů agentury AP se Spojené státy na zabití tohoto velitele IS nepodílely.

Rodinní příslušníci Američanů zabitých při útoku uvedli, že je úřady o smrti představitele IS informovaly. Sdělily jim ale jen málo informací o okolnostech celé události.

Za chaos při odchodu z Afghánistánu čelila silné kritice vláda amerického prezidenta Joea Bidena. Tento měsíc administrativa zveřejnila část vyšetřovací zprávy, ve které je odpovědnost za zmatenou situaci při odchodu vojsk připisována ve velké míře předchozí administrativě Donalda Trumpa.