Téměř 100 kilogramů kokainu objevili zaměstnanci v německých supermarketech

Krabice od banánů obsahující celkem 95 kilogramů kokainu zřejmě omylem skončily v mnoha pobočkách diskontního supermarketu na západě Německa. Podle státního zastupitelství v Mönchengladbachu byly drogy ukryté mezi banány v krabicích z Jižní Ameriky nalezeny v jedenácti pobočkách konkrétního obchodu s potravinami, informovala dnes agentura DPA.

Hodnotu zabavené návykové látky na černém trhu kriminalisté odhadli na více než sedm milionů eur (176 milionů korun). Vyšetřovatelé předpokládají, že zásilka byla vrácena do centrálního skladu jako zatoulaná a odtud se dostala běžným distribučním řetězcem do jednotlivých prodejen. Odkud přesně zabavený kokain pocházel, úřady zatím vyšetřují. Podle dosud dostupných informací, které policie zveřejnila, se zásilka banánů dostala po moři do antverpského přístavu. Odtud bylo zboží obsahující drogy pravděpodobně omylem posláno do diskontní prodejny.

Zásilku drog v krabicích s ovocem objevili zaměstnanci dvou obchodů v Mönchengladbachu. Nález nahlásili policii před dvěma týdny, později při vyšetřování vyšlo najevo, že krabice s kokainem byly ve stejný den nalezeny také v obchodech stejného řetězce v Duisburgu, Krefeldu a v obcích Viersen, Heinsberg a Neuss v Porýní.