Tisíce Izraelců protestovaly a požadovaly, aby premiér Netanjahu přijal dohodu o příměří s Hamásem

Tisíce Izraelců protestovaly a požadovaly, aby premiér Benjamin Netanjahu přijal dohodu o příměří s radikálním palestinským hnutím Hamás, na jejímž základě by se zbývající izraelští rukojmí vrátili domů z Pásma Gazy. Informovala o tom agentura Reuters.

Ozbrojenci z Hamásu při teroristickém útoku z loňského 7. října zabili na 1200 lidí a dalších 250 vzali jako rukojmí. V listopadu byla při dosud jediném klidu zbraní propuštěna asi polovina z nich.

Na shromáždění v Tel Avivu příbuzní a příznivci více než 130 rukojmích, kteří jsou stále v zajetí, prohlásili, že je třeba udělat vše pro jejich návrat domů. Shromáždění se konalo v době, kdy se představitelé Hamásu setkali v Káhiře s egyptskými a katarskými zprostředkovateli.

Izrael v odvetě za útok zahájil rozsáhlou ofenzivu v Pásmu Gazy. Masivní izraelské bombardování a následná pozemní operace si podle úřadů ovládaných Hamásem od října vyžádaly více než 34.600 palestinských životů.

Podle posledních informací návrh dohody o příměří vyzývá ke klidu zbraní, který by trval 40 dní a během něhož by Hamás propustil až 33 izraelských rukojmích. Následně by byla možnost jednat o dlouhodobém příměří. V další fázi, která by zahrnovala nejméně šestitýdenní klid zbraní, by se Hamás s Izraelem měl dohodnout na propuštění větší skupiny rukojmích a dalším příměří, které by mohlo trvat až rok.

"Musíme je přivést zpět. Musíme přivést zpět všechny rukojmí, živé i mrtvé. Musíme je přivést zpátky. Musíme vyměnit tuto vládu. Tohle musí skončit," řekla Natalie Eldorová, která se demonstrace zúčastnila. Předpokládá se, že mnoho z těch, kteří byli zajati jako rukojmí, je mrtvých, ale rodiny chtějí, aby se všichni dostali zpět.