Tisíce lidí demonstrovaly v Brazílii proti návrhu zákona, jež zpřísňuje tresty za potraty

Tisíce žen o víkendu opět demonstrovaly v největším brazilském městě Sao Paulu proti návrhu zákona, podle něhož by byl potrat od 22. týdne považován za vraždu, a to i v případě, že těhotenství bylo důsledkem znásilnění. Informovala o tom agentura AP. Protesty se konaly i v jiných brazilských městech už dříve v minulém týdnu. Pokud by zákon prošel parlamentem, hrozily by za potrat dokonce vyšší tresty než těm, kteří ženu znásilní.

Návrh zákona o zpřísnění trestů za potraty prosazuje mimo jiné strana brazilského krajně pravicového exprezidenta Jaira Bolsonara. Jeho nástupce a současná hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva legislativní návrh podle serveru televize France24 označil za "šílenství". Ač sám je proti potratům, odmítá, aby žena, která se stane obětí znásilnění, dostala vyšší trest než násilník.

Podle návrhu, který má být v dolní komoře parlamentu projednán ve zrychleném řízení, by za potrat od 22. týdne hrozily tresty jako za vraždu, a to šest až 20 let vězení. Za znásilnění přitom brazilská legislativa počítá s tresty šest až 12 let vězení.

Na demonstraci v Sao Paulu nesly ženy v sobotu různé transparenty a také často křičely "Dítě není matka". V Brazílii se totiž podle France24 každou hodinu narodí 44 dětí nezletilým matkám, z toho dvě rodičky jsou ve věku 10 až 14 let.

"Mnohé oběti znásilnění, obzvláště nezletilé dívky, těhotenství zjistí až v pokročilé fázi. A brazilská justice jim chce říct: nestačí, že jste byly znásilněné a jste kvůli tomu těhotné, ale ještě skončíte ve vězení na dvacet let, zatímco ten, co vás znásilnil, pokud bude vůbec identifikován, půjde do vězení na osm či deset let," uvedla poslankyně Samia Bomfimová.

V Brazílii je nyní potrat legální pouze v případě znásilnění, vážného poškození mozku plodu či v případě ohrožení života matky. V těchto třech případech není omezeno, v jak pokročilé fázi těhotenství lze potrat provést. Za potrat jinak hrozí v Brazílii nyní tresty od jednoho do tří let vězení.