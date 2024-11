Tragická nehoda v Indii: Autobus sjel do rokle, zemřelo nejméně 36 lidí

Nejméně 36 lidí podle AFP dnes zemřelo a několik dalších utrpělo zranění, když na severu Indie sjel autobus ze silnice a zřítil se do hluboké rokle. Záchranné práce stále neskončily a počet obětí tak nemusí být konečný, napsala s odvoláním na místní úřady agentura AP.

Nehoda se stala okolo 8:25 místního času (3:55 SEČ) v okrese Almora v hornatém indickém státě Uttarákhand. Podle The Times of India vezl autobus pro 43 lidí celkem 60 osob. Potvrzeno je zatím úmrtí 36 z nich, citovala AP úředníka státu Dípaka Ravata. Na místě jsou týmy záchranářů a humanitárních pracovníků, kteří zraněné přepravují do nejbližší nemocnice.

Podle úřadů se počet mrtvých může zvýšit, protože záchranáři dál pracují na záchraně ostatních cestujících stále uvězněných v autobuse.

Předběžné vyšetřování podle dalšího úředníka Viníta Pala naznačuje, že autobus, který byl údajně v dezolátním stavu, dostal smyk a následně se zřítil do 60 metrů hluboké rokle. Několika cestujícím se podařilo vyskočit nebo je náraz vymrštil ven, načež úřady upozornili na nehodu.

Indický premiér Nárendra Módí oznámil, že každá rodina obětí získá 200.000 rupií (přes 55.000 korun) a zranění 50.000 rupií (bezmála 14.000 korun), napsal list The Times of India.

Indie má jednu z nejvyšších úmrtností na silnicích na světě, ročně tam zahynou a jsou zraněny statisíce lidí. Za většinu nehod může bezohledná jízda, špatně udržované silnice a stárnoucí vozidla.

Letos v červenci v zemi zemřelo nejméně 18 lidí po srážce dvoupatrového autobusu s nákladním vozem. V květnu naopak dostal autobus smyk a sjel do rokle, v důsledku čehož zahynulo nejméně 21 lidí.