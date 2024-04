Tři lidé byli zraněni poté, co do nich dnes ráno v Jeruzalémě úmyslně najel automobil

Tři lidé byli zraněni, když do nich dnes ráno v Jeruzalémě úmyslně najel automobil. Útočníci se pak pokusili na lidi střílet, ale neúspěšně, uvedla agentura AP s odkazem na prohlášení policie. Řidič a spolujezdec z místa uprchli. Podle policie byli o něco později dopadeni, když se ukrývali v zavřeném obchodě v blízkosti místa incidentu, informuje server The Times of Israel.

Útok se stal dnes ráno v severovýchodní části Jeruzaléma. Ze záběrů kamer je vidět, jak auto najelo do skupiny stojících lidí. Podle policie utrpěli tři lidé lehká zranění. Po nárazu z vozu vystoupili dva muži. Ti se zřejmě pokusili na lidi v okolí střílet improvizovanou zbraní, která však selhala, píše izraelský tisk. Z místa pak utekli. Tři mladí muži byli s lehkými zraněními převezeni do nemocnice a podle izraelského tisku mohou být ještě dnes propuštěni.

Útok se stal v první den významného židovského svátku Pesach, který připomíná biblický příběh vyvedení izraelského lidu Mojžíšem z útlaku egyptského otroctví. Podle tisku jsou zranění ortodoxní židé.