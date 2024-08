Tropická bouře Debby si na Floridě vyžádala nejméně pět mrtvých

Tropická bouře Debby, která v pondělí udeřila na Floridě, si vyžádala nejméně pět obětí, informuje Fox Weather. K dnešnímu večeru SELČ se nacházela na hranicích států Georgia a Jižní Karolína a v tamních historických městech Savannah a Charleston způsobila záplavy, napsala agentura AP.

Debby se v pondělí dostala na severozápadní pobřeží Floridy v oblasti zvané Big Bend (Velký záhyb) jako hurikán prvního stupně na pětibodové škále s maximální rychlostí větru 130 kilometrů za hodinu. Nad severní Floridou pak hurikán zeslábl na tropickou bouři.

Ve 20:00 SELČ se Debby nacházela asi 16 kilometrů jihovýchodně od Savannah a pohybovala se rychlostí osm kilometrů za hodinu severovýchodním směrem, uvedlo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Maximální rychlost větru dosahovala 65 kilometrům za hodinu.

Mezi oběťmi je podle úřadů 13letý chlapec, kterého zabil pád stromu na karavan v okrese Levy. Další obětí je řidič kamionu, který v bouři ztratil kontrolu nad řízením v okrese Hillsborough. V okrese Dixie při autonehodě zahynula matka s 12letou dcerou a v Jižní Georgii byla po pádu stromu na terasu hlášena 19letá oběť. NHC kvůli pomalému postupu bouře varoval před katastrofickými záplavami.

Na Floridě bylo podle webu PowerOutage.com dnes večer bez proudu asi 94.500 domácností a podniků. S výpadky se potýkalo také na 21.000 obyvatel v Georgii a Jižní Karolíně.

Podle předpovědí se bouře dnes a ve středu přežene podél pobřeží Georgie a obou Karolín a ve čtvrtek se přesune do vnitrozemí. Výstraha před lijáky potrvá v Jižní i Severní Karolíně až do pátku.

Letošní hurikánová sezóna, která trvá od 1. června do 30. listopadu, bude podle odhadů velmi intenzivní. Debby je čtvrtou pojmenovanou bouří letošní sezony, přičemž americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) odhaduje, že jich letos bude až 25, z nichž osm až 13 by mohlo mít sílu hurikánů. Zároveň se předpokládá, že vzhledem ke změnám klimatu by pomalu postupující bouře jako Debby mohly být častější.