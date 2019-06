Trump je připraven "stoprocentně" přijmout výsledek voleb

Americký prezident Donald Trump je připraven "stoprocentně" přijmout výsledek prezidentských voleb v příštím roce. Řekl to dnes v rozhovoru pro televizi NBC. Jeho dřívější narážky na možné prodloužení pobytu v Bílém domě navzdory ústavním omezením byly prý proneseny žertem.

"Žádný třetí mandát nebude," prohlásil Trump, který bude příští rok v listopadu usilovat o druhé, v souladu s ústavou poslední čtyřleté období ve funkci hlavy státu. Ať bude výsledek jakýkoli, Trump ho přijme, ujistil televizní diváky.

Podle amerických médií se v Kongresu i ve washingtonských kuloárech hovoří o možnosti, že Trump výsledek příštích prezidentských voleb neuzná. Znepokojení prý vyvolává možnost vleklých soudních sporů. Podle předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové demokraté musejí vyhrát volby dostatečně velkým rozdílem, aby Trump nemohl výsledek zpochybnit.

Trump o takové možnosti už nejednou žertoval, když například loni pochválil čínské komunisty, že zrušili limit opakovaných prezidentských mandátů. Veřejně si rovněž položil otázku, proč by nemohl zůstat v úřadu čtyři volební období jako bývalý prezident Franklin Delano Roosevelt.

Dnes prezident takovou možnost jednoznačně popřel. "Výsledek (voleb 2020) stoprocentně přijmu, samozřejmě," řekl na dotaz moderátora NBC. Na prohru nicméně připraven není. "Nemám rád prohry, v životě jsem toho moc neprohrál," konstatoval.

Proti bývalému viceprezidentovi Joe Bidenovi, který je považován za favorita demokratické nominace do souboje o Bílý dům, bude Trump kandidovat raději, než kdyby kandidovala Hillary Clintonová, kterou ve volbách v roce 2016 porazil. "Joe je ospalý, to Hillary nebyla," poznamenal prezident. Stoprocentně je prý rozhodnut, že do příštích voleb půjde znovu s Mikem Pencem jako kandidátem na funkci viceprezidenta.

Z bývalých prezidentů Trump komunikuje s Georgem Bushem mladším a Jamesem Carterem. Se svým předchůdcem Barackem Obamou v kontaktu podle svých slov není.