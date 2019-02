Trump: KLDR chtěla zrušit všechny sankce, to jsme nemohli udělat

Severokorejská delegace chtěla, aby byly zrušeny všechny sankce vůči KLDR, což nešlo udělat. Po dvoudenním jednání s vůdcem KLDR Kim Čong-unem, které ve čtvrtek ve vietnamské metropoli skončilo bez dohody, to řekl americký prezident Donald Trump. V Hanoji mělo být ve čtvrtek podepsáno společné prohlášení, ceremonie se však neuskutečnila. Stejně tak byl zrušen plánovaný společný oběd obou státníků.

"Někdy musíte z jednání odejít, a to byla ta chvíle," poznamenal šéf Bílého domu. "(Kim Čong-un) má určité představy, které ale neodpovídají našim představám," vysvětloval Trump na tiskové konferenci, proč schůzka skončila dříve a bez dohody. Postoje obou stran jsou ale podle něj "bližší" než před rokem. "V tuto chvíli jsme se ale rozhodli z jednání odejít," dodal.

Jak americký prezident upřesnil, Kim Čong-un vyjádřil ochotu uzavřít nejvýznamnější jaderné zařízení v Jongbjonu. Výměnou za to chtěl zrušení všech sankcí. Na to však americká strana odmítla přistoupit. Cílem Spojených států je celkové jaderné odzbrojení Severní Koreje. Dokumenty k podepsání byly podle Trumpa připraveny. "Chtěl jsem to ale udělat správně. Někdy je lepší udělat to správně, než rychle," dodal.

I bez dohody nicméně severokorejský vůdce podle Trumpa slíbil, že nebude pokračovat v jaderných a raketových zkouškách. "Věřím mu a doufám, že své slovo dodrží," dodal americký prezident.

"Přál bych si, abychom se dostali dál, ale stále jsem optimista," komentoval jednání americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který na tiskové konferenci vystoupil po Trumpově boku. Americká strana podle něj žádala Kima o více ústupků, "on ale nebyl připraven to udělat".

Čtvrteční setkání

Trump a Kim zahájili jednání v Hanoji ve středu. Ve čtvrtek spolu mluvili asi půl hodiny mezi čtyřma očima a následně pokračovali v rozhovorech za účasti poradců.

Summit v Hanoji byl už druhým v pořadí. Oba vůdci se ale zatím nedohodli, zda a kdy by se měl konat třetí summit, poznamenal zpravodajský server BBC.

Další setkání s Kim Čong-unem se může uskutečnit brzy, ale také se nemusí konat delší dobu, řekl k tomu na tiskové konferenci americký prezident. Dodal ale, že dohodu chce dojednat přímo se severokorejským vůdcem.

Trump po tiskové konferenci ihned odletěl zpátky do Spojených států. Kim Čong-un médiím žádné vyjádření neposkytl. Podle vietnamské diplomacie ho nyní čeká dvoudenní návštěva Vietnamu; bližší informace o jeho programu nebyly zveřejněny.

Nedosažení dohody nemusí podle expertů, znamenat selhání. "Nedosažení dohody neznamená, že nějaká dohoda nebude ani v následujících měsících," uvedl jihokorejský odborník Lim So-ho. Podle Davida Kima z washingtonského Stimson Center je důležité, aby obě strany chtěly pokračovat v rozhovorech. Jestliže tomu tak bude, můžeme v budoucnu očekávat "určitý pokrok", soudí tento expert.