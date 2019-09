Trump naléhal v telefonátu na Zelenského, aby prověřil Bidena

Americký prezident Donald Trump opakovaně vyzýval nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby spolupracoval s jeho právníkem Rudim Giulianim a americkým ministrem spravedlnosti na vyšetřování jeho demokratického politického rivala Joea Bidena. Podle agentury AP to vyplývá z hrubého přepisu červencového telefonátu obou prezidentů, který zveřejnil Bílý dům. Joe Biden je favoritem na demokratickou kandidaturu v amerických prezidentských volbách, které budou příští rok.

Trump v úterý oznámil, že zveřejní celý neredigovaný přepis hovoru z 25. července. Ve středu Bílý dům ale vydal jen pětistránkové shrnutí telefonátu. Rozhovor mezi Zelenským a Trumpem je podle AP jen jednou z částí stížnosti nejmenovaného oznamovatele z poloviny srpna.

Zároveň jde ovšem o klíčový důvod úterního rozhodnutí demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové zahájit proces přípravy ústavní žaloby, neboli impeachmentu, vůči prezidentu Trumpovi.

Trump v rozhovoru ukrajinskému prezidentovi řekl: "Biden všude chodil a chlubil se, že zastavil vyšetřování, tak jestli se na to můžete podívat... mě to zní příšerně". Americký prezident se takto zmínil o nepodloženém obvinění, že se Biden snažil vměšovat do činnosti ukrajinského prokurátora, který vyšetřoval aktivity jeho syna Huntera.

Hunter Biden byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy byl jeho otec druhým mužem ve vládě prezidenta Baracka Obamy. Joe Biden potvrdil, že v roce 2016 pod pohrůžkou zablokování půjček naléhal na tehdejší ukrajinskou vládu, aby odvolala generálního prokurátora. Ten vyšetřoval pro podezření z korupce i firmu Huntera Bidena.

Trump už dříve potvrdil, že několik dní před telefonátem nařídil zmrazit 400 milionů dolarů na pomoc Ukrajině. Prezident však tvrdí, že neudělal nic špatného.