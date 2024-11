Trump podle očekávání zvítězil v Kentucky a Indianě, Harrisová ve Vermontu

První výsledky z prezidentských voleb ve Spojených státech naplňují papírové předpoklady. Republikánský exprezident Donald Trump podle projekce agentury AP zvítězil ve státech Kentucky a Indiana, viceprezidentka za Demokratickou stranu Kamala Harrisová ovládla Vermont. Hlasování už skončilo také v prvním ze sedmi států, kde průzkumy nasvědčovaly velmi těsnému souboji, vítěz v Georgii ale zatím není jasný.

Po první vlně výsledků má Trump jistých 19 hlasů ve sboru volitelů, Harrisová tři. K jistotě zvolení do prezidentské funkce je potřeba 270. Volební místnosti jsou nyní uzavřené v šesti z 50 amerických států, oba kandidáti si zatím připsali vítězství ve státech, které se dlouhodobě přiklání k jejich politické straně.

O šancích Trumpa a viceprezidentky Kamaly Harrisové na zvolení mohou více napovědět výsledky z Georgie a také ze Severní Karolíny, kde hlasování končí v 19:30 místního času (01:30 SEČ). V Georgii před čtyřmi lety Trump těsně prohrál, v Severní Karolíně si zase připsal těsné vítězství.

Kromě těchto dvou států se velká pozornost upírá také na Pensylvánii, kde se volební místnosti zavírají v 02:00 SEČ, o hodinu později se přidají Michigan, Wisconsin a Arizona a za další hodinu jako poslední z tzv. kolísavých států ukončí hlasování Nevada.

V Georgii i po konci hlasovacího času zůstalo několik volebních místností otevřených poté, co byly během dne evakuované kvůli falešným bombovým výhrůžkám, informoval deník The New York Times. Hlasování se kvůli výhrůžkám a jiným problémům na vybraných místech prodlužuje v různých částech USA.

V Georgii a Severní Karolíně je podle médií sčítání hlasů poměrně rychlé, ovšem při těsném výsledku by ani zde nemusel být jasný vítěz prezidentského klání už během volební noci. V dalších ze sedmi zmíněných států je sčítání o něco pomalejší a kompletní výsledky se čekají až po volební noci či v následujících dnech. Celkové vyústění souboje o Bílý dům by tak podobně jako před čtyřmi lety mohlo být známé až s odstupem dní.