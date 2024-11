Trump si vybral ministryni zemědělství, dokončil tím vládní nominace

Zvolený americký prezident Donald Trump nominoval na post ministryně zemědělství svou dlouholetou spojenkyni Brooke Rollinsovou. Oznámil to v sobotu pozdě odpoledne. Podle médií tím dokončil výběr nového vládního kabinetu, který se moci ujme příští rok v lednu.

Právnička Rollinsová za předchozího Trumpova prezidentského mandátu v Bílém domě zastávala pozici poradkyně pro domácí politiku. Je šéfkou think tanku America First Policy Institute, který vznikl v roce 2021 za účelem prosazování Trumpovy agendy, píše list The New York Times (NYT). Působí v něm řada lidí, kteří se zastávali role i v první Trumpově administrativě.

Rollinsovou podle NYT zvažovali i jako personální šéfku Bílého domu. Pozici ale nakonec získala Susie Wilesová, která letos řídila Trumpovu volební kampaň.

Pokud 52letou Rollinsovou potvrdí ve funkci Senát, bude dohlížet na úřad s ročním rozpočtem přes 200 miliard dolarů (4,8 bilionu korun), který má téměř 100.000 zaměstnanců a rozsáhlé portfolio. Rodačka z Glen Rose v Texasu bude zodpovědná nejen za regulaci či podporu zemědělského sektoru, ale i za většinu federálních programů potravinové pomoci či správu národních lesů a pastvin.