Trump: Zakrývání obličeje není povinné, já sám to dělat nehodlám

Nemoc covid-19 si po celém světě vyžádala již přes 60 000 úmrtí, přes polovinu z nich přitom úřady oznámily za poslední týden. Největší denní počty zemřelých a nakažených nyní evidují Spojené státy. V Británii zemřelo za 24 hodin kvůli koronaviru 708 lidí, což je zatím největší přírůstek. Itálie a Španělsko, země s největšími počty obětí, naopak zaznamenaly nejmenší denní počet úmrtí za poslední dny. V Japonsku se kvůli šířící se epidemii v metropoli Tokiu spekuluje o vyhlášení nouzového stavu. Celosvětová snaha sehnat obličejové roušky a respirátory změnila podle agentury Reuters světový trh na "Divoký západ".

Ve Spojených státech přibylo během 24 hodin od čtvrtečního do pátečního večera rekordních 1480 obětí koronaviru. Podle Univerzity Johnse Hopkinse tam počet pozitivních testů na koronavirus překonal 290 000. Stát New York ohlásil 630 dalších úmrtí na nemoc covid-19 a přes 10 800 nově nakažených. U obou údajů se jedná o zatím největší přírůstek za den. Vrchol pandemie v tomto nejhůře zasaženém státě čekají úřady asi za týden.

Americké zdravotnické úřady doporučily Američanům, aby pomohli omezit šíření koronaviru používáním látkových roušek. Oznámil to prezident USA Donald Trump, který však druhým dechem dodal, že zakrývání obličeje není povinné a že on sám to dělat nehodlá. Trump rovněž podepsal dekret nařizující zastavení vývozu některých typů ochranných masek a dalších ochranných pomůcek potřebných v boji s koronavirem.

Británie a Španělsko

V Británii za poslední den stoupl počet obětí o 20 procent na celkových 4313. Vláda zřejmě tamní restriktivní opatření zavedená kvůli šíření infekce nezmírní dříve než koncem května. Francie oznámila dalších 441 úmrtí v tamních nemocnicích. Společně s oběťmi covid-19 v domovech s pečovatelskou službou se tak celková bilance vyšplhala na 7560 zemřelých. Koronavirus se tam prokázal u více než 68 600 lidí.

Ve Španělsku je sobotních 809 obětí asi o stovku méně než v pátek, kdy úřady hlásily 932 mrtvých. O den dříve to bylo dokonce 950. Itálie oznámila nejméně obětí za téměř dva týdny, a to 681. Itálie se Španělskem mají nejvíce celkových obětí covid-19 - Řím jich eviduje 15 362 a Madrid 11 744. Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že navrhne parlamentu prodloužit o dva týdny nouzový stav.

Francie a Německo

Oficiální činitelé ve Francii a Německu uvedli, že USA platí největšímu dodavateli na světě - Číně - za masky mnohem víc, než je tržní cena. A příležitostně díky vyšší nabídce získají dodávku zboží, o kterém byli evropští kupci přesvědčení, že už měli dohodu na jeho dodání. Obdobný incident ohlásil také brazilský ministr zdravotnictví. Berlínská radnice oznámila, že v Bangkoku ztratila ze zřetele dodávku respirátorů určenou pro německou metropoli. Zmizení dodávky respirátorů označila za "moderní pirátství" a nepřímo z něj obvinila americkou vládu.

Německo eviduje přes 90 000 nakažených, dnes jich tam přibylo zhruba dalších 5000. Země však oznámila dohromady 1330 úmrtí na koronavirus, což je několikanásobně méně než v dalších nejvíce zasažených zemích. V Rakousku se potvrdilo už 11 781 případů nákazy koronavirem, 186 infikovaných tam dosud zemřelo a 2507 se jich uzdravilo. Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober dnes ocenil, že denní nárůst nových případů ve srovnání s dobou před třemi týdny výrazně klesl z asi 40 procent na zhruba čtyři až dvě procenta. V Nizozemsku zemřelo za posledních 24 hodin 164 lidí. Celkově již země zaznamenala 1651 obětí covid-19 a 16 627 nakažených.

Počet nových případů nemoci covid-19 na Slovensku v pátek stoupl o 21. Celkem tak má Slovensko 471 potvrzených případů nákazy. Premiér Igor Matovič navštívil slovenského výrobce zdravotnického materiálu Chirana, který se zavázal, že do konce června dodá slovenským nemocnicím 300 plicních ventilátorů.

Situace v Asii

Čína, kde se virus objevil loni poprvé, ale která nyní oznamuje jen desítky nových případů denně, si připomněla oběti nákazy třemi minutami ticha. Vlajky byly po celé zemi spuštěny na půl žerdi a v 10.00 místního času (4.00 SELČ) se rozezněly sirény a klaksony aut i lodí.

V pátek byl v japonském hlavním městě Tokiu zjištěn koronavirus poprvé u více než 100 lidí za 24 hodin. V tamních nemocnicích kvůli covid-19 pobývá 704 pacientů. Stále více se objevují spekulace, že vláda bude muset vyhlásit nouzový stav. Desítky nových nemocných i další mrtvé evidují také Indonésie, Malajsie, Filipíny a Thajsko.

Asociace brazilských právníků (ABJD) podala stížnost k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) na brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, jehož viní ze zločinů proti lidskosti kvůli jeho laxnímu přístupu k pandemii. Brazilský prezident podle nich nemoc covid-19 zlehčuje a odmítá zavést v celé zemi omezení volného pohybu osob ze strachu z přílišných ekonomických škod.