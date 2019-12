Trump zuří. Vyjádření Macrona o NATO bylo velice urážlivé

Vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že NATO se nachází ve stavu mozkové smrti, bylo velice urážlivé, řekl americký prezident Donald Trump. Během setkání s novináři před jednáním s šéfem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem Trump také poznamenal, že Německo neplatí do pokladny NATO "spravedlivý podíl", a opakovaně podpořil britského premiéra Borise Johnsona, který je podle něj schopný a dělá dobrou práci.

"Je to nestydaté prohlášení," řekl Trump o Macronových slovech. "Nemůžete přece chodit a trousit o NATO takové poznámky... je to velice urážlivé," dodal.

Podle amerického prezidenta by se měl Macron soustředit spíše na obtížnou situaci ve Francii například v souvislosti s vysokou nezaměstnaností a protesty hnutí žlutých vest. "Nikdo nepotřebuje NATO více, než Francie, a ten kdo profituje nejméně, jsou upřímně řečeno Spojené státy," řekl.

O "mozkové smrti" NATO hovořil Macron v listopadovém rozhovoru poskytnutém britskému týdeníku The Economist. Tento stav podle něj způsobil nezájem Spojených států a vpád Turecka do Sýrie. Francouzský prezident také řekl, že Evropská unie musí posílit svou obranyschopnost, a snížit tak závislost na Spojených státech a vyjasnit si své strategické cíle.

Řada států včetně Německa poté Macronovo hodnocení kritizovala, sám francouzský prezident ho ale hájil s tím, že se stalo "užitečným budíčkem" směrem k aliančním partnerům.

Trump se v odpovědích na otázky reportérů dlouze věnoval i situaci kolem brexitu a nadcházejících britských parlamentních voleb, ačkoli zpočátku řekl, že si o situaci v Británii "nic nemyslí" a že ji nehodlá komentovat. "Myslím, že Boris (Johnson) je velice kompetentní a dělá dobrou práci," uvedl americký prezident a potvrdil, že s Johnsonem se během dvoudenního summitu NATO určitě sejde.

Odmítl také, že by USA měly v jednání o pobrexitové obchodní dohodě zájem o vstup do systému britského státního zdravotnictví (NHS). Varování ohledně NHS používají v předvolební kampani opoziční labouristé, kteří tvrdí, že by to mohlo poškodit pacienty a zdražit léky.

"Nemáme s tím naprosto nic společného a ani bychom nechtěli. Nechtěli bychom se zapojit ani kdybyste nám to nabídli na stříbrném podnose," řekl Trump o možném vstupu amerických firem do NHS.