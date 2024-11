Trumpova nominace Bessenta na ministra financí uklidňuje odbornou veřejnost

Nominace Scotta Bessenta na post ministra financí v budoucí vládě zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa vzbudila převážně pozitivní ohlasy napříč odbornou veřejností. Ekonomové oceňují jeho odbornost a široký rozhled a věří, že 62letý investor může zajistit stabilitu. Podle médií výběr uklidňuje finanční komunitu a někteří analytici hovoří o úlevě.

"Výběr někoho, kdo by v podstatě mohl být ministrem financí v běžné republikánské vládě, pro nás představuje velkou úlevu, protože v místnosti bude alespoň jeden dospělý ekonom," poznamenal podle Financial Times (FT) David Wessel z ekonomického institutu Brookings Institution.

Jason Furman, někdejší ekonomický poradce administrativy Baracka Obamy aktuálně spolupracující s Petersonovým institutem pro mezinárodní ekonomiku (PIIE), označil Bessenta za "důvěryhodného ministra financí, který skutečně rozumí globální ekonomice".

Agentura AP popsala Bessenta jako zastánce snižování deficitů veřejných financí a připomněla, že by šlo o prvního amerického ministra v historii, který je otevřeně gay. Deník Wall Street Journal (WSJ) dodal, že finančník se svým manželem, bývalým newyorským prokurátorem Johnem Freemanem, vychovává dvě děti.

FT také anonymně citoval dlouhodobého finančního podporovatele demokratů, který pracuje jako právník pro velké korporace: "Rozumné rozhodnutí, které uklidní finanční komunitu. Ministerstvo financí fungovalo dobře za (bývalého ministra Stevena) Mnuchina a očekával bych, že Bessent zajistí podobnou stabilitu."

Výběr přivítal Michael Faulkender, který vyučuje finance na Marylandské univerzitě a působí v protrumpovské organizaci America First Policy Institute: "Neexistuje nikdo, kdo by lépe rozuměl trhům, kdo by dokázal spravovat dluh ve výši 36 bilionů dolarů, kdo by byl hlasitým zastáncem ekonomického programu zvoleného prezidenta a kdo by měl ve světě takové postavení, aby zvládl globální ekonomické výzvy, kterým musíme čelit."

Agentura AP poukázala také na Bessentovy výroky pro Bloomberg, že Trumpova cla se mají zaměřit hlavně na Čínu, a také text pro Fox News, v němž cla dává do souvislosti se zahraniční politikou budoucího prezidenta, včetně snahy přimět spojence k vyšším výdajům na obranu. Trump v kampani sliboval zatížit veškerý dovoz plošnými cly deset až 20 procent.

Bessent je zakladatelem investiční společnosti Key Square Group a v minulosti pracoval jako finanční manažer pro Georga Sorose. Politické aktivity Sorosovy nadace jsou sice dlouhodobě trnem v oku americkým konzervativcům, ale podle WSJ toto angažmá paradoxně Bessentovi v Trumpových očích pomohlo, neboť obdivuje Sorosovu schopnost vydělat na trzích miliardy.