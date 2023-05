Turecká ekonomika nečekaně roste, turecká lira ovšem nadále klesá

Turecká ekonomika v prvním čtvrtletí zvolnila proti předchozím třem měsícům růst na 0,3 procenta z 0,9 procenta v závěru loňského roku. Meziroční růst ale překvapivě zrychlil na čtyři procenta z tempa 3,5 procenta ve čtvrtém čtvrtletí, oznámil dnes turecký statistický úřad. Na devizovém trhu po prezidentských volbách dál oslabuje turecká lira, která k dolaru spadla na další historické minimum.

Ekonomové očekávali, že v meziročním srovnání tempo růstu zrychlí na 3,9 procenta. K vyššímu růstu přispěly zejména výdaje z doby před volbami, hlavně na různé pobídky a také na pomoc po velkém zemětřesení z letošního února. Turecká centrální banka ale nedávno oznámila, že zemětřesení nebude mít na ekonomiku ve střednědobém výhledu žádné trvalé dopady.

Nízké úrokové sazby, vyšší mzdy a dotace plateb za energie výrazně pomohly soukromé spotřebě, která se ve čtvrtletí zvýšila o 16,2 procenta. Šestým čtvrtletím po sobě tak vykázala dvouciferný růst. Naopak vývoz o 0,3 procenta klesl, zatímco dovoz o 14,4 procenta vzrostl.

Průmyslový sektor vykázal ve čtvrtletí pokles o 0,7 procenta, odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu pak zaznamenalo pokles o 3,8 procenta. Veřejné výdaje vzrostly o 5,3 procenta, tvorba hrubého fixního kapitálu o 4,9 procenta a stavební sektor o 5,1 procenta.

V Turecku se v neděli konalo druhé kolo prezidentských voleb, v němž zvítězil dosavadní prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecká měna už před volbami oslabovala a pokles kurzu pokračoval i po volbách. Dnes dopoledne měna k americkému dolaru oslabila až na 20,75 liry, od začátku roku tak ztrácí už téměř deset procent.

Agentura Reuters s odkazem na své zdroje uvedla, že v nové vládě by mohl usednout i bývalý ministr financí Mehmet Şimşek. To je ekonom, který má respekt v zahraničí i mezi investory. Jeho angažmá by mohlo znamenat, že měnová politika se v Turecku opět přiblíží obecně uznávaným postupům. Erdogan totiž v boji s vysokou inflací prosadil nízké úrokové sazby, i když tradiční ekonomická teorie preferuje opačný postup.

"Já nevím, jestli bude novým ministrem financí, nebo ne. Každé věrohodné jméno je ale důležité, aby trhy dostaly signál, že nastane změna," řekl Cagri Kutman ze společnosti KNG Securities. "Když tam budete mít Mehmeta Şimşeka nebo podobného člověka, tak je to velká změna. Pak ale bude trh zajímat, jaký první krok ekonomický tým udělá," dodal.

Lira už loni k dolaru odepsala kolem 30 procent své hodnoty, o rok dřív její kurz k dolaru klesl dokonce o 44 procent. Ještě před pěti lety stála jedna turecká lira asi pět korun, nyní jsou tyto měny prakticky na paritě, řekl tento týden ČTK analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.