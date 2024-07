Turecko se v posledních dvou letech stalo tranzitní zemí pro Rusy

Turecko se v posledních dvou letech stalo významnou tranzitní zemí pro ruské migranty. Ukazují to oficiální statistiky o pohybu obyvatel, na která upozornila turecká média. Rusové byli v roce 2022 i 2023 nejpočetnější skupinou cizinců, která se v Turecku usadila.

V minulých letech patřili mezi nejpočetnější skupiny, které přicházely do Turecka, Syřané, Afghánci či Íránci. Statistiky však výrazně proměnila válka na Ukrajině, která začal v únoru 2022. Do čela migračních statistik se dostali Rusové. V roce 2022 se jich v Turecku usadilo skoro 100.000, čtvrtina ze všech cizinců, kteří v Turecku ten rok začali žít. Loni byly údaje nižší, Rusové však s 28.000 usazenými obsadili znovu první místo.

Rusové poměrně často také Turecko opouštějí. V roce 2022 se jich ze země vystěhovalo na 12.000, v loňském roce to bylo 72.000. Turecké statistiky však neuvádí, kam lidé z Turecka směřovali.

Na rozdíl od řady dalších zemí v Severoatlantické alianci a Evropské unii Turecko neuvalilo na Rusku po zahájení války na Ukrajině žádné sankce. Ty přitom stěžují cestování Rusů do většiny evropských států. Do Turecka však Rusové mohou přicestovat i bez víza. I z tohoto důvodu na jaře turecké úřady očekávaly, že jejich zemi navštíví přes šest milionů turistů, což by bylo více než v předchozích letech.