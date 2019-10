Turecko zahájilo ofenzivu. Cílem jsou kurdské milice

Turecko ve středu zahájilo vojenskou ofenzivu na severu Sýrie. Oznámil to na twitteru turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecká armáda operaci odstartovala společně s protureckými povstalci, dodal prezident. Předem ohlašovaná ofenziva má být zaměřena na kurdské milice YPG, které pomohly v Sýrii porazit samozvaný Islámský stát (IS).

Turecký bezpečnostní zdroj agentuře Reuters sdělil, že operace začala leteckými údery a bude ji podporovat dělostřelectvo a ostřelování z houfnic.

Turci kurdské milice označují za teroristickou organizaci a vyčítají jim spolupráci s tureckou separatistickou Stranou kurdských pracujících (PKK), s níž Ankara vede ozbrojený boj od roku 1984.

Podle Reuters ve středu městem Rás al-Ajn na severovýchodě Sýrie a u hranice s Tureckem otřáslo několik velkých explozí právě v době, kdy Erdogan oznamoval začátek ofenzivy. Nad městem byl slyšet hluk z letadel a z budov stoupal dým.

Podle arabsko-kurdské koalice Syrské demokratické síly (SDF) podnikají nálety turecké vojenské letouny a mezi lidmi je velká panika.

Později agentura Reuters s odvoláním na turecký bezpečnostní zdroj uvedla, že střely z houfnic začaly dopadat na základny a muniční sklady YPG. Dalšími cíli jsou pozice ostřelovačů YPG. Údery jsou údajně vedeny na cíle vzdálené od obytných oblastí.

SDF vyzvaly Spojené státy a jejich spojence k vytvoření bezletové zóny, která by oblast před tureckými útoky ochránila. SDF uvedly, že měly důvěru v dohodu o bezpečnostním mechanismu mezi USA a Tureckem. Nyní jsou naši lidé bezbranní, uvedla koalice ve svém prohlášení.

Ofenzíva má být zaměřena na oddíly syrských Kurdů. Cílem je podle Ankary vytvoření bezpečnostní zóny na syrské straně syrsko-turecké hranice, která umožní návrat syrských uprchlíků.

Turecko začalo v posledních dnech otevřeně hovořit o invazi do severovýchodní Sýrie poté, co se z oblasti začali stahovat američtí vojáci. Ankaru před ofenzivou varovaly západní mocnosti i Moskva. Například ruský prezident Vladimir Putin podle Kremlu Erdogana v telefonickém rozhovoru nabádal, aby se v Sýrii vyhnul jakýmkoli krokům, které by mohly poškodit mírový proces, a vyzval ho, aby ofenzivu dobře zvážil.

Několik minut po zahájení přeshraniční operace televize CNN Turk oznámila, že turecké ministerstvo zahraničí v Ankaře si předvolalo velvyslance USA, aby ho informovalo o ofenzivě na severovýchodě Sýrie.

Koalice Syrských demokratických sil, jejíž páteří jsou kurdské milice YPG, pomohla porazit IS, který od roku 2014 obsazoval sever Sýrie i sousedního Iráku. Dosud Kurdy chránila přítomnost amerických spojenců, kteří spolu s nimi pomáhali IS porazit.