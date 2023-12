Turecký prezident Erdogan ostře kritizoval kroky Izraelské vlády, opoziční lídr Benny Ganc jeho vyjádření ozančil za znesvěcení památky holokaustu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes znovu kritizoval izraelskou vládu kvůli válce v palestinském Pásmu Gazy a činy jejího předsedy Benjamina Netanjahua vůči Gaze přirovnal ke krokům nacistického diktátora Adolfa Hitlera. Informovaly o tom agentura Reuters a turecká média. Netanjahu v reakci uvedl, že Erdogan je ten poslední, kdo může někoho morálně poučovat. Izraelský opoziční lídr Benny Ganc označil Erdoganovo vyjádření ze "zkreslení skutečnosti a znesvěcení památky holokaustu".

"Erdogan páchá genocidu na Kurdech, překonal světový rekord v zavírání novinářů kritických k vládě do vězení. Je tím posledním, kdo nám může dávat lekce z morálky," uvedl Netanjahu podle serveru The Times of Israel. "Izraelská armáda je nejmorálnější armádou na světě, která bojuje a likviduje nejohavnější a nejbrutálnější teroristickou organizaci na světě, Hamás-Daeš, která spáchala zločiny proti lidskosti, a Erdogan organizaci chválí a hostí její vysoké představitele," dodal izraelský premiér. Daeš je jiné označení pro organizaci Islámský stát (IS).

Podle Reuters chování Izraele vůči Palestincům v Pásmu Gazy přirovnal Erdogan ke způsobu, jakým jednali nacisté se Židy za druhé světové války. "Není žádný rozdíl mezi tím, co dělá izraelský premiér Benjamin Netanjahu v Pásmu Gazy a co dělal Adolf Hitler," řekl dnes podle agentury Anadolu Erdogan v Ankaře při udílení vládních cen za vědu. Turecký prezident prohlásil, že Netanjahu "dokonce předčil Hitlera".

Podle tureckých médií prezident toto srovnání udělal, když hovořil o "izraelských koncentračních táborech na stadionech". Zřejmě tak reagoval na video, které v úterý zveřejnila mimo jiné televize Sky News a na němž je skupina mužů svlečených do spodního prádla na stadionu a kolem ní jsou izraelští vojáci. Podle britské televize se zdá, že mezi zadrženými jsou i nezletilí.

Erdogan dnes také podle tureckých médií hovořil o "selhání všech institucí" a organizací, včetně Rady bezpečnosti OSN či Evropské unie. Podle něj se jejich "velká slova" ukázala jako prázdná pokud jde o Izrael "a jeho zvěrstva". Jediným "hlasem, který je na straně utlačovaných, je hlas muslimských Turků", řekl také Erdogan.

Podle Reuters rovněž prohlásil, že jeho země je otevřená všem akademikům a vědcům, kteří čelí perzekuci za své názory ohledně konfliktu v Pásmu Gazy.

Turecký prezident během této války v Pásmu Gazy opakovaně kritizoval izraelskou vládu i Netanjahua, který podle Erdogana ohrožuje bezpečnost celého regionu proto, aby se udržel u moci. "Izrael páchá v Gaze válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, které nesmí zůstat nepotrestány," řekl Erdogan začátkem tohoto měsíce. Už v listopadu označil Erdogan dění v Pásmu Gazy za genocidu, Izrael za "teroristický stát" a Hamás naopak za skupinu bojovníků za svobodu bránící svou zemi.

Také v roce 2018, kdy byl Netanjahu rovněž premiérem, Erdogan kritizoval izraelskou vládu a použil srovnání s Hitlerem. "Mezi Hitlerovou obsesí árijskou rasou a tím, že podle Izraele patří tato starobylá země pouze Židům, není žádný rozdíl," řekl tehdy Erdogan. "Duch Hitlera... znovu ožil mezi některými vůdčími představiteli Izraele," prohlásil tehdy turecký prezident v reakci na schválení kontroverzního zákona, který Izrael definoval jako stát židovského národa, v němž mají právo na národní sebeurčení pouze Židé.