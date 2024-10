U Kréty se potopila dřevěná loď se 100 migranty, jeden zemřel a dva se pohřešují

Nejméně jeden člověk utonul a dva další se pohřešují poté, co se dnes u ostrova Gavdos jižně od Kréty potopil dřevěný člun se 100 migranty. Příčina potopení plavidla není zatím jasná. S odkazem na řeckou pobřežní stráž to uvedla AP.

Člun se potopil asi 40 kilometrů jižně od Gavdosu. Okolo plující nákladní loď zachránila celkem 97 lidí: 50 mužů z Pákistánu, pět z Bangladéše a jednoho Somálce a 39 mužů a dvě ženy ze Súdánu, které převezla do krétského města Hérakleion. Podle přeživších se pohřešují ještě tři muži z Pákistánu a Súdánu.

Pobřežní stráž našla tělo jednoho z nich a po dvou zbývajících vyhlásila pátrání.

Incident se stal den poté, co u východořeckého ostrova Kos zahynuly dvě ženy se dvěma dětmi, se kterými se převrátila pašerácká loď plující z nedalekého Turecka. Dalších 27 osob bylo zachráněno.

Řecko leží na často využívané trase do zemí Evropské unie, po které se vydávají lidé prchající před válkou a chudobou v Africe, Asii a na Blízkém východě. Řecko stálo v roce 2015 v ohnisku migrační krize, do Evropy tehdy přes něj zamířil více než jeden milion migrantů, převážně uprchlíků ze Sýrie. Od té doby počet migrantů podstatně klesl, loni podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) do Řecka přes moře dorazilo více než 41.000 lidí. Byl to ovšem trojnásobek ve srovnání s předchozím rokem.

Ve čtvrtek se v Bruselu koná jednodenní summit EU, kde se bude mimo jiné řešit i nelegální migrace a posílení kontrol vnějších hranic, partnerství a návratových politik.