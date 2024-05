U soudu s Trumpem skončily závěrečné řeči, nyní bude jednat porota

U soudu v New Yorku skončily po mnoha hodinách závěrečné řeči v procesu s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem, který čelí obžalobě z falšování finančních dokumentů v souvislosti s platbou za mlčení pornoherečce Stephanie Cliffordové.

Nyní budou podle agentury AP následovat pokyny soudu porotě, která se pak odebere k jednáním za zavřenými dveřmi. Soudce dá porotcům instrukce podle stanice CNN po noční pauze dnes v 10:00 newyorského času (16:00 SELČ).

"Tento případ je ve své podstatě o spiknutí a zastírání," řekl v závěrečné řeči žalobce Joshua Steinglass podle AP. Agentura Reuters si všímá prokurátorova prohlášení o tom, že Trump se před volbami v roce 2016 pokusil platbou za mlčení "oklamat amerického voliče". "Nikdy se nedozvíme, zda tato snaha o oklamání amerického voliče ovlivnila volby, ale to nemusíme dokazovat," řekl Steinglass, podle něhož platba pornoherečce byla součástí snahy zabránit zveřejnění informací, jež by mohly poškodit Trumpovu první kandidaturu do Bílého domu. Prokurátorova řeč trvala téměř pět hodin, podotkla stanice CNN.

Trumpův advokát Todd Blanche před tím ve své řeči prohlásil, že Trump je nevinen a žádného trestného činu se nedopustil. Vyzval porotce, aby při rozhodování odložili své osobní názory na exprezidenta. "Pokud se zaměříte na důkazy je to velmi, velmi snadný a rychlý verdikt nevinen," zopakoval v průběhu své řeči k porotcům. Rovněž jim řekl, aby nevěřili výpovědím Cliffordové ani právníka Michaela Cohena, který figuruje v případu. Blanche mluvil k porotě přibližně tři hodiny.

Šéf Bílého domu z let 2017 až 2021 čelí obžalobě, že zfalšoval tři desítky finančních dokumentů s cílem zakrýt platbu pornoherečce Cliffordové, známé pod pseudonymem Stormy Daniels, těsně před volbami v roce 2016. Cliffordová tvrdí, že měla s Trumpem sex v roce 2006, asi rok a půl po svatbě newyorského podnikatele s Melanií Knavsovou. V říjnu 2016 tehdejší Trumpův právník Michael Cohen zaplatil Cliffordové 130.000 dolarů (zhruba tři miliony Kč), aby se její příběh nedostal na veřejnost v době vrcholící Trumpovy prezidentské předvolební kampaně. Podle prokurátorů Trump zfalšoval desítky finančních záznamů, když po zvolení svému právníkovi danou částku vracel, přičemž platby byly vykázány jako "právní výdaje", aby byla zatajena skutečná povaha transakcí.

Trump veškerá obvinění odmítá, tvrdí, že s Cliffordovou sex neměl a prohlásil, že je nevinen ve všech 34 bodech obžaloby z falšování obchodních záznamů, za což by mu v případě uznání vinným podle AP hrozily až čtyři roky za mřížemi. Podle Reuters je však takový trest nepravděpodobný v případě, že je odsouzený dosud netrestaný.

Závěrečné řeči byly poslední šancí obžaloby i obhajoby přesvědčit dvanáctičlennou porotu o svých argumentech. Ta následně obdrží instrukce od soudce a odebere se k jednáním za zavřenými dveřmi, která by podle odhadů médií mohla trvat několik hodin, ale také až několik týdnů. Jakýkoliv její závěr přitom musí být jednomyslný.

Trump byl v soudní síni během závěrečných řečí přítomný. "Nudné!" napsal na své sociální síti během jedné z pauz při argumentech žalobce sedmasedmdesátiletý exprezident podle CNN. Ta také poznamenala, že porotci se nezdáli být - navzdory dlouhým závěrečným argumentům - unaveni. Podobný poznatek sdílela stanice BBC. "Na rozdíl od některých reportérů a veřejnosti se zdá, že jim dlouhé hodiny nevadí. Vypadají pozorně, zatímco sledují, jak Joshua Steinglass ukazuje důkazy na obrazovce a shrnuje mnoho důkazů, které už slyšeli, uvedla na svém webu v jednu chvíli.

Soudce Juan Merchan ještě před vystoupením Steinglasse poučil porotu o předchozím vystoupení právníka obhajoby Blanche a dal porotcům pokyn, aby v potaz nebrali jeho slova o hrozbě uvěznění někdejšího amerického prezidenta.

První trestní proces s exprezidentem v dějinách Spojených států trvá už týdny. Stanice CNN ho označila za bezprecedentní a také za klíčový moment nadcházejících prezidentských voleb. Spojené státy čeká v listopadu volební klání, ve kterém se podle předpokladů opět střetne Trump se současným prezidentem Joem Bidenem. Případné usvědčení republikánskému exprezidentovi nezabrání ve snaze bojovat znovu o Bílý dům, ani od eventuálního nástupu do funkce, podotkla agentura Reuters.