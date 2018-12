U Trumpa nikdo nechce dělat. Kdo se ujme Bílého domu?

Prezident Donald Trump s obtížemi hledá nového personálního šéfa svého úřadu. Preferovaný kandidát na uvolněné křeslo po Johnu Kellym mu na poslední chvíli odřekl a další zvažovaní už naznačili, že o funkci nemají zájem. Nick Ayers, šéf kabinetu viceprezidenta Mika Pence, v neděli oznámil, že sám o místo usilovat nebude a raději Bílý dům opustí. Jeho sdělení překvapilo i vysoce postavené úředníky, kteří předpokládali, že Ayersovo povýšení je hotová věc, uvedla agentura AP.

Trump začíná od začátku a láme si hlavu nad seznamem nejméně čtyř potenciálních kandidátů. Hodlá oslovit takové kandidáty, jako je ředitel vládního rozpočtového úřadu Mick Mulvaney, republikánský kongresman Mark Meadows či bývalý guvernér státu New Jersey Chris Christie. A poradci mu vnucují další jména.

Ale stejně rychle, jak se jména objevují, ohlašují jejich nositelé, že nemají zájem. Jenom tím zdůrazňují, jak těžké je pracovat pro náladového prezidenta, který se rád obklopuje chaosem a nehodlá se nechat řídit.

Trumpova vláda láme rekordy co do počtu změn na řídících pozicích. Až jmenuje nástupce Kellyho, překoná i rekord v počtu personálních ředitelů za první dva roky působení. V roce 2012 se přitom vysmíval svému předchůdci Obamovi, že vyměnil tři ředitele během tří let, a označil to za neschopnost.

Trumpovi se jen s obtížemi daří lákat zkušené politické profesionály, a to zejména poté, co politicky posílila Demokratická strana a hrozí vyšetřováním administrativních přešlapů. Experti zdůrazňují, že pozice personálního šéfa je nevděčná a pojí se s ní hrozba nákladných a táhlých žalob.

Mark Meadows v pondělí prohlásil, že se o funkci s prezidentem nebavil, ale jeho republikánský kolega z Kongresu řekl, že o ni Meadows zájem má. "Není to něco, o co bych bojoval," řekl Meadows televizi Fox News. Nicméně dodal, že se mu po Ayersovu odstoupení změnil život.

Další údajný kandidát, americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer, prohlásil, že se bude "plně soustředit" na svoji současnou práci.

Trump již ponižujícím způsobem vyhodil dva personální ředitele. Odchod Reinceho Priebuse ohlásil na twitteru, o odchodu bývalého generála Kellyho informoval o necelý rok a půl později podobně překvapivým způsobem.

Kellyho odchod a Ayersův nástup se jevily jako hotová věc, Ayers se na chodu Bílého domu podle důvěrných informací podílel již nějakou dobu. Ale po Trumpově oznámení změnil Ayers názor. Podle jednoho z funkcionářů Bílého domu je to proto, že se chce vrátit do státu Georgia ke své rodině. Lidé obeznámení s jeho názory ale tvrdí, že má obavy, aby se jeho někdejší podnikání v oboru politického poradenství nedostalo pod drobnohled médií. S Trumpem se také neshodl na délce svého působení. Ayers chtěl sloužit jen krátkodobě, Trump ho chtěl na dva roky.

Z prezidentova okolí zní, že ho Ayersovo rozhodnutí překvapilo. Přišlo v nevhodnou chvíli, kdy se Trump začíná připravovat na příští volební kampaň. Bude také čelit řadě vyšetřování ze strany demokratů, kteří ovládli dolní komoru Kongresu, a stále pokračuje vyšetřování jeho role v ruském zasahování do prezidentských voleb.

Trump v neděli sdělil, že jméno Kellyho nástupce oznámí do dvou dnů. A když je Ayers mimo hru, hrozí, že Trump vezme zavděk kýmkoliv, aby potlačil dojem, že o funkci není zájem.

Dva republikáni z Trumpova okolí uvedli, že ve výběru personálního ředitele mají zájem hrát rozhodující roli Trumpův zeť Jared Kushner a dcera Ivanka. Oba podporovali nástup Ayerse a oba také chtějí vzbudit dojem, že právě v nich, jakožto své nejbližší rodině, může mít prezident v příštích měsících spolehlivé zastání.

Seznam kandidátů na volnou pozici mezitím roste, důvěrné zdroje zmiňují zástupce šéfa Trumpovy volební kampaně Davida Bossieho, úřadujícího ministra spravedlnosti Matthewa Whitakera, a dokonce i ředitele komunikace Bílého domu Billa Shina a tiskovou mluvčí Sarah Sandersovou. Ne všechna tato jména je třeba brát vážně, jejich široký záběr ale podtrhuje, o jak nejistou volbu půjde.