Uber chce do vzduchu. V Melbourne začne testovat leteckou přepravu

Automobilová přepravní služba Uber vyzkouší v australském Melbourne leteckou přepravu svých zákazníků, které bude vyzvedávat ze střech domů. První testovací lety zahájí příští rok, komerčně by pak službu Uber Air mohli lidé využívat od roku 2023. Zprávu přinesl server The Guardian.

Pasažéři si najdou v mobilní aplikaci Uber místo přistávací plochy zvané Skyport, odkud speciální helikoptérou vertikálním způsobem vzlétnou do cílové destinace. Podle mluvčího společnosti Erica Allisona má letecká přeprava potenciál ulevit dopravním zácpám, jež australskou ekonomiku ročně stojí 16,5 miliardy dolarů (asi 259 miliard korun).

"Devatenáct kilometrů dlouhá cesta z hlavní obchodní čtvrti (CBD) na letiště Melbourne může autem trvat od 25 minut až jednu hodinu v případě dopravní špičky. S Uber Air to zabere asi jen deset minut," uvedl mluvčí.

"Obyvatelé Victorie mají takový postoj, že co je možné, to udělají. Doufáme tedy, že Uber Air dokáže naše nároky splnit," řekl Tim Pallas, ministr financí státu Victoria, jehož hlavním městem je právě Melbourne. "Jsem z toho ‚uberovsky' nadšený," doplnil vtipem s tím, že společnost nechtěla po australském státu žádnou pomoc ohledně spolufinancování ambiciózního projektu.

Podle inženýra kosmonautiky Matthewa Marina z RMIT University by mohlo být létání nejen rychlejší, ale také bezpečnější než jiný koncept budoucnosti - automobilová přeprava bez řidiče. "Zatímco vozidla bez řidiče by zdržovaly různé překážky na cestě jako třeba chodci s mobilními telefony v ruce nebo tramvaje či autobusy, tak letecká autonomní vozidla by takhle omezena nebyla. Musíme lidem ukázat, že tato technologie může být stejně bezpečná jako vrtulníky. Je však potřeba dalšího výzkumu a vývoje," řekl Marino.

Službu Uber Air plánuje společnost zavést také ve dvou amerických městech v Dallasu a Los Angeles. Melbourne dostalo (zatím) přednost před blíže nespecifikovanými městy ve Francii, Brazílii, Indii a Japonsku.