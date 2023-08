Ukrajina varovala lidi, aby nejezdili v září do Umaně slavit židovský Nový rok

Ukrajinské úřady varovaly židovské poutníky, aby příští měsíc nejezdili do ukrajinské Umaně slavit židovský Nový rok k hrobu jednoho z předních představitelů chasidského judaismu. Mají obavy o jejich bezpečnost. Zpravodajský server The Times of Israel s odvoláním na ukrajinského velvyslance v Izraeli Jevhena Kornijčuka ve středu napsal, že Ukrajina by mohla kvůli tomu hranice z Moldavska v tu dobu uzavřít. Poutníci i izraelská vláda ale věří, že se tak nestane, stejně jako to Kyjev neudělal ani loni, první rok války.

Ukrajinské úřady upozornily poutníky, aby do země nejezdili kvůli možným ruským útokům. Kornijčuk izraelskému serveru telefonicky rovněž řekl, že pokud poutníci přijedou, doufá, že se zajištěním bezpečnosti pomohou také, jako v minulých letech, izraelští policisté. Už dříve ukrajinský velvyslanec vyzval Izrael, aby Kyjevu poskytl obranné protiraketové systémy k obraně židovských poutníků. "Nechce-li Izrael chránit Ukrajince, snad bude chtít ochránit své občany," řekl Kornijčuk.

Izrael od začátku ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru Kyjevu vojenské vybavení neposkytl, posílá tam ale humanitární pomoc či ochranné vesty a helmy pro vojáky. Koncem června izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyloučil, že by Izrael dodal Ukrajině svůj systém protivzdušné obrany Iron Dome (Železná kupole). Zdůvodnil to obavami z toho, že by se tato technologie mohla dostat do rukou Íránu, který je spojencem Ruska.

"Doporučujeme nejezdit k nám na (svátek) Roš Hašana kvůli válce, pravidelnému bombardování a možnosti ruských provokací," napsal tento týden na síti Telegram Ihor Taburec, gubernátor Čerkaské oblasti, v níž město Umaň leží. Například koncem dubna zemřelo při ruském ostřelování v Umani 23 lidí poté, co střela zasáhla panelový dům.

Varování před cestami do Umaně vydaly ukrajinské úřady už loni, navzdory tomu tam na svátek Roš Hašana dorazilo na 20.000 židovských poutníků. Očekává se, že ani letos nebezpečí ostřelování židy od cesty neodradí.

Kyjev hranice pro poutníky zavřel v roce 2020 kvůli tehdejší pandemii covidu-19. Tisíce poutníků proto cestovaly do Běloruska ve snaze dostat se do Umaně přes bělorusko-ukrajinské hranice, ani to se jim ale nepodařilo, místní úřady je nepustily.

Tento týden navštívil izraelský ministr zahraničí Eli Kohen Moldavsko, aby tam jednal i o přípravách na příjezd tisíců poutníků, kteří se z této země sousedící s Ukrajinou chystají příští měsíc do Umaně. Podle izraelských médií se kvůli tomu očekávají desítky přímých letů z Izraele do Moldavska. Umaň leží asi 120 kilometrů od moldavských hranic. Dnes má v Umani kvůli tomu jednat izraelský velvyslanec na Ukrajině Michael Brodsky.

Svátek Roš Hašana, jímž se slaví židovský Nový rok, připadá letos na 15. až 17. září. Do Umaně při této příležitosti každoročně přijíždějí židovští poutníci poklonit se hrobu rabína Nachmana z Braclavi (1772-1810), ten byl jedním z potomků rabína Baal Šem Tova, zakladatele chasidismu.