Ukrajinská armáda oznámila stažení z Vuhledaru, aby se vyhnula obklíčení

Ukrajinská armáda oznámila stažení svých vojáků z Vuhledaru, aby se tam vyhnula ruskému obklíčení, uvedl server RBK-Ukrajina s odvoláním na vojenské uskupení Chortycja. O ruském dobytí východoukrajinského města, které invazním silám vzdorovalo prakticky od začátku války, dříve hovořily neoficiální zdroje.

Kontrolu nad ním považují obě strany za důležitou vzhledem k tomu, že leží na vyvýšeném místě a na křižovatce východní a jižní fronty, což mu dodává na významu, pokud jde o zásobování obou armád, píše agentura Reuters. Obsazení Vuhledaru podle ní může invazním silám otevřít cestu k dalšímu postupu.

Rusové podle ukrajinské armády utrpěli při snaze zmocnit se Vuhledaru značné ztráty, ale úsilí o dobytí města "za každou cenu" se nevzdali, vyslali zálohy a vyčerpali ukrajinskou obranu. "Hrozilo obklíčení města. Velení povolilo provést manévr ke stažení jednotek z Vuhledaru s cílem ochránit personál i vojenskou techniku a zaujmout pozice pro další akce," uvádí ukrajinské uskupení Chortycja.

Dva vojáci ukrajinské 72. brigády, kteří ustoupili z Vuhledaru na nové pozice v okolí, řekli zpravodaji britské stanice BBC, že ukrajinské jednotky se z města stáhly ještě před posledním ruským útokem. Jeden z vojáků, kulometčík, který si nepřál být jmenován, tvrdil, že zbývajícím ukrajinským vojákům v posledních dnech nezbývalo, než se z města stahovat samostatně a pěšky. Podle druhého vojáka ruské drony a děla zabily či zranily mnoho ukrajinských vojáků při pokusech odejít z ruin města.

Na konci září Vuhledar spojovala s ukrajinským zázemím už jen jediná cesta, ale Rusové byli už tak blízko, že za pomoci dronů a děl ničili vše, co se po cestě hýbalo. "Přivážet zásoby a odvážet mrtvé a raněné se nedařilo. Přišli jsme o několik vozidel a pak se rozhodlo s tím přestat," řekl BBC voják jménem Roman. A když Rusové pronikli do města, jednotky se začaly stahovat bez čekání na rozkaz. "Když ústup není zorganizován, propuká chaos - to je přirozené válečné pravidlo," dodal kulometčík.

Některé skupiny ukrajinských vojáků byly dezorientovány, protože přišly o spojení s veliteli a musely se rychle a samy rozhodovat. Mnohdy se rozhodly ustoupit, protože opevněné pozice už zničily ruské bomby, děla a rakety, a tak se ústup jevil nevyhnutelný. "Jak máš bojovat, když jsi zůstal sám a po tobě střílí vším, co mají? Buď zahyneš, anebo ustoupíš," vysvětlil voják. Ale i ústup byl velice nebezpečný, za dne se rovnal sebevraždě. A v noci ukrajinští vojáci raději šli po vyznačené stezce skrz minová pole, než po ostřelované silnici, ačkoliv donedávna po ní ještě mohla jezdit evakuační vozidla, pokud měla vypnutá světla. "Nevím, zda to byl strach z nadřízených, anebo rozkaz nejvyššího velení, ale pro nás je nepochopitelné, že prostí vojáci museli vydržet až do poslední kapky krve," postěžoval si BBC kulometčík.

Opevněný Vuhledar, kde žilo před válkou přibližně 14.000 obyvatel, dlouho sloužil jako opěrný bod ukrajinské obrany na jihu Donbasu. Moskva podle Reuters považuje převzetí kontroly nad Vuhledarem za důležitý odrazový můstek k začlenění celého regionu do Ruska.

Hornické město odolávalo náporu invazních vojsk v podstatě od začátku války v roce 2022. Ukrajinští vojáci z něj ostřelovali ruské vojenské zásobovací trasy. Město leží blízko železniční trati vedoucí z ukrajinského poloostrova Krym, který Rusko anektovalo už v roce 2014, na Donbas, který nyní Rusové podle Reuters okupují asi z 80 procent. Ovládají 60 procent Doněcké oblasti a 98,5 procenta sousední Luhanské oblasti, uvedla agentura.

I podle stanice BBC má Vuhledar strategický význam. Jeho dobytí nabízí Moskvě lepší ochranu vlastních logistických tras i lepší vyhlídku pro útoky na ukrajinské ozbrojené síly a jejich trasy zásobující jih, píše agentura AP.

Žádná ze stran nezveřejňuje vlastní lidské ztráty. Obě ale tvrdí, že při bojích o Vuhledar ta druhá přišla o mnoho vojáků. Reuters také upozorňuje, že velká část města je po prudkých bojích v troskách.

Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Ukrajinci vpád nepřátelských vojsk do země zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Rusové ale část východní a jižní Ukrajiny okupují a boje pokračují. I přes vpád ukrajinských vojsk do ruské Kurské oblasti na počátku srpna tlak ruské ofenzívy v Donbasu nepovolil. Rusové na východě Ukrajiny začali postupovat rychleji než předtím, tvrdí Reuters a dodává, že Rusko má nad Ukrajinou velkou převahu co do počtu vojáků i materiálu.