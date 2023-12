Ukrajinská armáda zvažuje další mobilizaci, mělo by se jednat o 500 000 Ukrajinců

Vedení ukrajinské armády navrhuje mobilizovat dalších 450.000 až 500.000 Ukrajinců, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. S novináři hovořil na tiskové konferenci v Kyjevě, která má shrnout, jak si Ukrajina bránící se ruské vojenské agresi vedla v letošním roce. Zelenskyj odmítl obavu, že by snížení podpory ze Západu mohlo vést k porážce Ukrajiny a poukázal mimo jiné na to, že země během zimy získá nové systémy protivzdušné obrany Patriot.

Návrh povolat do zbraně dalšího až půl milionu lidí označil za citlivou otázku a uvedl, že o ní budou jednat vládní představitelé a následně věc zváží parlament. "Je to velmi významné číslo. Řekl jsem, že budu potřebovat více argumentů, abych o tom mohl rozhodnout," citoval Zelenského portál Meduza.

Ukrajinská armáda je co do počtu vojáků oproti ruským silám v nevýhodě, poukázal dnes velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj. Na ojedinělých protestech během letošního podzimu také někteří Ukrajinci upozorňovali, že lidé, kteří nastoupili do zbraně na začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022, jsou vyčerpaní, a že jejich rodiny požadují častější rotace.

Zelenskyj se dnes na konferenci také snažil rozptýlit obavy, že by snížení podpory Západu mohlo zásadně ovlivnit výsledek války. "Byli jsme v těžší situaci, když byly okupovány skoro všechny centrální regiony našeho státu, obsazeny objekty infrastruktury a uzavřeny cesty," uvedl prezident. "Zvládli jsme to," dodal a vyjádřil naději, že podpora USA a Evropské unie bude pokračovat. Počet nových systémů Patriot, které podle něj Ukrajina dostane během zimy, neupřesnil.