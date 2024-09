Ursula von der Leyenová oznámila složení Evropské komise, bude v ní 11 žen

Ursula von der Leyenová dnes oznámila návrh složení nové Evropské komise. Má v ní usednout 16 mužů a 11 žen; mezi šesti výkonnými místopředsedy jsou čtyři ženy. Místopředsedy mají být Estonka Kaja Kallasová, Francouz Stéphane Sejourné, Španělka Teresa Riberaová, Rumunka Roxana Minzatuová, Finka Henna Virkkunenová a Ital Rafaelle Fitto.

"Klíčovými prioritami nové Evropské komise jsou prosperita, bezpečnost a demokracie," uvedla na úvod dnešní tiskové konference von der Leyenová, která chvíli předtím návrh představila vedení Evropského parlamentu. Za další priority označila posilování konkurenceschopnosti EU a rovněž dekarbonizaci a digitalizaci unijních ekonomik.

"Všichni členové komise jsou si rovni a musí vzájemně spolupracovat," dodala. I bývalý italský premiér Mario Draghi podle ní ve své nedávné zprávě o konkurenceschopnosti EU zmínil důležitost "větší koordinace mezi jednotlivými politikami".

"Evropskou komisi tvoří jedenáct žen, to je 40 procent, když jsem dostala první nominace, tak to bylo jen 22 procent žen," uvedla šéfka unijní exekutivy s tím, že dnešnímu oznámení předcházelo množství intenzivních vyjednávání s členskými státy.

V nové Evropské komisi má být za Česko dosavadní ministr průmyslu Jozef Síkela jako komisař pro mezinárodní partnerství. V souvislosti se Síkelou se přitom spekulovalo o rezortech energetiky nebo obchodu. Komisařem pro energetiku se nakonec stal dánský kandidát Dan Jörgensen, obchod má mít na starosti slovenský zástupce v unijní exekutivě Maroš Šefčovič, který má za sebou již tři pětiletá funkční období v komisi.

"Asi dvacet zemí chtělo silné ekonomické portfolio. My nemáme dvacet silných ekonomických portfolií," přiblížila obtížnost rozdělování postů v komisi von der Leyenová.

Mezi posty vnímanými jako významné je například komisař pro rozpočet, kterým má být dosavadní polský stálý zástupce při EU Piotr Serafin a kterého čeká příprava nového sedmiletého rozpočtu unie. Nově vytvořenou funkci komisaře pro obranu má zastávat Litevec Andrius Kubilius, komisařem pro klima a čisté hospodářství má být Nizozemec Wopke Hoekstra a jako komisař pro migraci a vnitřní věci je navržen Rakušan Magnus Brunner.

V příštích týdnech bude čekat budoucí eurokomisaře série několikahodinových slyšení ve výborech EP odpovídajících jednotlivým portfoliím. Podle informací ČTK by toto takzvané grilování mělo začít buď v týdnu od 30. září, nebo až od 14. října. Schválení komise by pak mohlo proběhnout na druhém říjnovém plenárním zasedání, které se koná od 21. do 24. října.

V případě, že europoslanci nikoho neodmítnou, mohla by nová Evropská komise začít pracovat už od 1. listopadu. Spíše se ale čeká, že některý z návrhů neprojde. Spekuluje se například o maďarském kandidátovi, současném eurokomisaři Olivéru Várhelyim, jehož výkon ve funkci byl některými kritizován. Várhelyi, kterému dala von der Leyenová pro nové funkční období na starosti nepříliš žádané portfolio zdravotnictví, navíc loni europoslance veřejně nazval "idioty", za což se sice následně omluvil, nicméně mnoho z členů EP na to nezapomnělo. Může se tak stát, že se celý proces ještě prodlouží a komise by mohla být funkční patrně až od 1. prosince letošního roku. O schválení či neschválení celé komise rozhodují europoslanci většinou odevzdaných hlasů.