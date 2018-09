USA jednají o spolupráci s Řeckem. Řeší tím napětí vůči Turecku

Americká armáda jedná o rozšíření svých operačních možností v Řecku v souvislosti s rostoucím napětím ve vztazích USA s Tureckem. Napsal to list The Wall Street Journal. Uvažuje se o širším využívání řeckých leteckých a námořních základen.

Podle amerických armádních činitelů sdílí Washington s Aténami obavy z chování Turecka, které je stejně jako Řecko členem Severoatlantické aliance. Ankara se rozhodla nakoupit ruské protirakety a kurdské bojovníky, které USA podporují, označuje za teroristy.

Z geografického hlediska je Řecko pro Pentagon ideálním partnerem: základny NATO v zemi už jsou a cvičení letectva tu lze vzhledem k příznivému klimatu pořádat celý rok.

Úřadující řecká vláda i místní opozice jsou navíc spolupráci s USA nakloněny, píše The Wall Street Journal. Z toho američtí činitelé vyvozují, že občasná přítomnost vojáků USA v Řecku by se mohla rozšířit stejně jako využívání místní armádní infrastruktury.

Už letos na jaře začaly podle newyorského listu na řecké letecké základně Larisa operovat drony americké armády MQ-9 Reaper. Jednání s Řeckem, které vede vrchní velitel NATO v Evropě Curtis Scaparrotti, nicméně nepočítá s trvalým rozmístěním amerických jednotek v zemi.

Využívání turecké základny Incirlik americkými letouny by jednání o rozšíření spolupráce s Řeckem nemělo ovlivnit. "Náš vztah s Řeckem by se neměl rozvíjet na úkor Turecka," citoval The Wall Street Journal šéfa sboru amerických náčelníků štábů Jamese Dunforda.

Základna Incirlik slouží silám NATO při operacích v Sýrii. Od roku 2015 jsou zde ale z rozhodnutí turecké vlády operační možnosti armády USA omezeny. K bojovým akcím v Sýrii využívá proto Pentagon základny i jinde, zejména v Kataru.