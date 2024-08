USA jsou připraveny, že Írán může zaútočit na Izrael tento týden, uvedl Bílý dům

Spojené státy jsou připraveny na možnost, že Írán či jeho spojenci by mohli už tento týden zaútočit na Izrael, uvedl dnes mluvčí Bílého domu. Mluvčí izraelské armády současně uvedl, že Izrael vývoj i s pomocí svých spojenců pozorně sleduje a armáda je ve stavu plné pohotovosti. Informovala o tom agentura Reuters. Izrael se připravuje na možnou vojenskou odvetu Íránu a jeho spojence Hizballáhu za zabití vedoucích představitelů tohoto libanonského ozbrojeného hnutí a palestinské teroristické organizace Hamás na konci července. Jejich přímý úder na Izrael by podle spekulací některých médií a reportérů mohl přijít už během příštích 24 hodin.

Spojené státy jsou připraveny na to, že by Írán či jeho spojenci na Blízkém východě mohli podniknout "významné útoky" již tento týden, uvedl mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby. Připomněl, že USA v posledních dnech posílily svou vojenskou přítomnost v regionu, a řekl, že Washington sdílí obavy Izraele z možného útoku.

"Máme stejné obavy a očekávání jako naši izraelští kolegové, pokud jde o možné načasování. Mohlo by to být tento týden," řekl Kirby novinářům. "Musíme být připraveni na to, že by se mohlo jednat o významnou řadu útoků," dodal.

Írán slíbil Izraeli tvrdou odvetu za výbuch, který 31. července v Teheránu zabil vůdce politického křídla Hamásu Ismáíla Haníju, jenž se den předtím zúčastnil inaugurace nového íránského prezidenta. Hamás i Írán tento pravděpodobný atentát připisují Izraeli, ten se k odpovědnosti nepřihlásil, ale ani ji nepopřel. Jen několik hodin před smrtí Haníji při vzdušném úderu v Bejrútu zemřel vojenský šéf Hizballáhu Fuád Šukr, k jehož zabití se Izrael přihlásil.

Izrael vývoj ohledně hrozícího útoku monitoruje, ale armáda zatím nezměnila preventivní pokyny pro veřejnost, řekl její mluvčí Daniel Hagari. "Pomocí veškerých našich kapacit sledujeme, co se děje konkrétně okolo Íránu. A nesledujeme to sami. Sledujeme to společně se Spojenými státy a dalšími partnery," řekl mluvčí.

Aktuální situaci a obranné i útočné možnosti Izraele dnes vyhodnotil generální štáb izraelské armády, který schválil bojové plány pro jednotlivé fronty. Na schůzi generálního štábu byli přítomni mimo jiné šéfové zpravodajských a operačních ředitelství, šéf severního velitelství, šéf letectva a další vysocí důstojníci, napsal server The Times of Israel (ToI) s odvoláním na stručné prohlášení armády.

Schůzka generálního štábu se uskutečnila vpředvečer židovského postního dne Tiša Be-av, během nějž si Židé připomínají několik tragických událostí svých dějin, zejména zničení dvou biblických chrámů na Chrámové hoře v Jeruzalémě, připomíná ToI. Média už dříve spekulovala, že právě na tento den by Írán mohl ze symbolických důvodů naplánovat slibovanou odvetu vůči Izraeli. Tiša Be-av trvá více než 24 hodin od západu slunce až do objevení hvězd následujícího dne.

Zahraniční reportér televizní stanice Fox News s odvoláním na své zdroje v blízkovýchodním regionu uvedl, že panují obavy, že by Írán a jeho spojenci mohli zaútočit na Izrael už během příštích 24 hodin.

Reportér serveru Axios Barak Ravid s odvoláním na vysoce postavené představitele ve Washingtonu a Jeruzalémě na síti X napsal, že Írán už podnikl významné přípravné kroky u svých raketových a dronových jednotek, podobně jak to učinil před svým zatím bezprecedentním útokem na Izrael ze 13. dubna. Tyto zdroje nicméně zdůraznily, že přesné načasování útoku neznají.

Izraelský ministr obrany Joav Galant při dnešním slyšení v obranném výboru Knesetu řekl, že Izrael v očekávání íránského úderu v posledních dnech posiloval své obranné kapacity a zároveň připravuje možné odvetné útoky či preventivní akce.

Libanonská média dnes napsala, že Hizballáh v obavách z možných odvetných úderů Izraele zcela evakuoval své ústředí na jižním bejrútském předměstí Dahíja. Podle listu Al-Džumhúríja hnutí přesunulo pryč z Bejrútu i své politické křídlo a veškerý svůj provoz - včetně personálu, počítačů a dalšího vybavení.

Řada předních leteckých společností v důsledku prudce rostoucího napětí na Blízkém východě za necelé poslední dva týdny zrušila či odložila své lety do Izraele, Libanonu i dalších zemí regionu.

S rostoucími obavami investorů z íránského útoku dnes izraelský šekel oslabil vůči dolaru až o 1,7 procenta a akciový index telavivské burzy klesl přes jedno procento. Ceny ropy vyskočily o více než tři procenta a rostly pátou seanci v řadě v očekávání, že by širší vojenský konflikt na Blízkém východě mohl omezit světové dodávky ropy.