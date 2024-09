USA opět vyzvaly své občany, aby kvůli bezpečnostní situaci opustili Libanon

Americké ministerstvo zahraničí v sobotu opět vyzvalo občany Spojených států, aby opustili Libanon, dokud jsou stále k dispozici komerční lety, informují světové agentury. Děje se tak na pozadí eskalace bojů mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Izraelská armáda uvedla, že v průběhu soboty v Libanonu zasáhla přes 400 cílů spojených s Hizballáhem. V noci na dnešek se v severním Izraeli rozezněly sirény varující před raketovým útokem, podle serveru The Times of Israel (ToI) bylo slyšet, jak útok odráží izraelský systém protivzdušné obrany. Podle izraelské zdravotnické služby byl lehce zraněn muž ve věku kolem 60 let.

"Vzhledem k nepředvídatelné povaze probíhajícího konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem a nedávným výbuchům v Libanonu, včetně Bejrútu, velvyslanectví Spojených států vyzývá občany USA, aby opustili Libanon, dokud jsou k dispozici komerční možnosti," uvedlo americké ministerstvo zahraničí v aktualizovaném doporučení. "V současné době jsou komerční lety k dispozici, ale s omezenou kapacitou. Pokud se bezpečnostní situace zhorší, mohou být komerční možnosti odletu nedostupné," doplnilo. Zároveň občany vyzvalo, aby "okamžitě" opustili jižní Libanon a oblasti blízko hranice se Sýrií.

Spojené státy koncem července zpřísnily varování pro cesty do Libanonu a občanům doporučily, aby tam nejezdili. Stalo se tak po izraelském útoku, při němž byl v jižním Bejrútu zabit vysoce postavený představitel Hizballáhu. Izrael v pátek znovu provedl údery v jižním Bejrútu, zabit při nich byl mimo jiné Ahmad Mahmúd Vahbí, který od října do začátku roku velel speciálním jednotkám Hizballáhu, zvaným Radván.

ČR vyzvala své občany k opuštění Libanonu s ohledem na bezpečnostní situaci už loni v říjnu v návaznosti na eskalaci napětí po teroristických útocích Hamásu na území Izraele a izraelskou ofenzivu v palestinském Pásmu Gazy. Ve svém stále platném doporučení ministerstvo zahraničí varuje před veškerými cestami do země. Občany ČR, kteří se na území Libanonu dosud zdržují, vyzývá, aby se ujistili, že mají platné cestovní doklady a pojištění, a poté zemi urychleně opustili. Podobně jako americká diplomacie upozorňuje, že "případné další zhoršení situace může vést k náhlému přerušení leteckého dopravního spojení ze země".

Izraelské letectvo uvedlo, že v sobotu odpoledne zasáhlo přibližně 290 cílů Hizballáhu, včetně odpalovacích zařízení a "další teroristické infrastruktury" v jižním Libanonu. V sobotu večer izraelská armáda informovala, že zasáhla dalších 110 pozic Hizballáhu na několika místech v jižním Libanonu.

V noci na dnešek se v severním Izraeli rozezněly sirény varující před raketovým útokem. Podle izraelské armády většinu z raket sestřelila protivzdušná obrana. Jednoho muže ve věku kolem 60 let podle zdravotníků lehce zranil šrapnel po sestřelení jedné z raket. Podle ToI se jedná o nejhlubší útok Hizballáhu na izraelské území od začátku války v Pásmu Gazy loni v říjnu.

Hizballáh a izraelská armáda proti sobě od loňského 8. října prakticky denně vedou přeshraniční útoky. Hizballáh tehdy začal útočit na sever Izraele na podporu Palestinců v Pásmu Gazy, kde vede Izrael válku proti Hamásu v odvetě za jeho teroristický útok ze 7. října.