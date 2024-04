USA v Radě bezpečnosti vetovaly palestinskou žádost o plné členství v OSN

Spojené státy dnes svým vetem v Radě bezpečnosti zablokovaly palestinskou žádost o plné členství v OSN, informuje agentura Reuters. Podle USA by nezávislý palestinský stát měl být ustaven skrze přímá jednání mezi Izraelem a palestinskou samosprávou, nikoliv prostřednictvím OSN. Británie a Švýcarsko se hlasování zdržely a zbývajících 12 členů Rady bezpečnosti návrh podpořilo. Palestina krok Washingtonu dle očekávání odsoudila, Izrael ho naopak ocenil.

Americké veto se vztahuje k návrhu rezoluce, jenž doporučoval 193člennému Valnému shromáždění "přijmout Stát Palestina jako člena Organizace spojených národu".

Palestinci mají v OSN od roku 2012 na základě rozhodnutí Valného shromáždění status pozorovatele. K získání plnohodnotného členství je ale zapotřebí souhlas Rady bezpečnosti a dvou třetin Valného shromáždění. Palestina už v roce 2011 usilovala o plné členství, ale rovněž nezískala podporu v RB OSN.

Palestinská samospráva dnes americké veto označila za "nespravedlivé, neetické a neoprávněné".

Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac rozhodnutí Spojených států přivítal. "Ostudný návrh byl zamítnut. Terorismus nebude odměněn," uvedl šéf izraelské diplomacie.

Palestinská žádost o plné členství v OSN přišla šest měsíců od začátku války mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás v Pásmu Gazy a v době, kdy Izrael rozšiřuje osady na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Generální tajemník OSN António Guterres dnes RB OSN řekl, že nynější vyostření konfliktu znamená, že je ještě důležitější podpořit snahy o "docílení trvalého míru mezi Izraelem a plně nezávislým, životaschopným a svrchovaným palestinským státem".

Izraelský velvyslanec v OSN Gilad Erdan naopak prohlásil, že Palestinci nesplňují kritéria pro to, aby se stali plnoprávnými členy OSN, mezi něž patří stálé obyvatelstvo, vymezené území, vláda a schopnost navázat vztahy s ostatními státy. Tázal se, který palestinský subjekt by Rada bezpečnosti v případě kladného stanoviska podpořila a zda by to byl Hamás. Rovněž uvedl, že přijetí Palestinců do OSN jakožto plnohodnotného člena by ohrozilo jakákoliv budoucí jednání.

Rada bezpečnosti OSN dlouhodobě podporuje myšlenku dvou států žijících vedle sebe v bezpečných a uznaných hranicích.

Palestinci chtějí mít vlastní stát na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Z Pásma Gazy se Izrael stáhl v roce 2005 a nyní ho ovládá radikální palestinské hnutí Hamás, proti kterému Izrael v současnosti vede válku. Tu vyvolal teroristický útok Hamásu na Izrael 7. října. Východní Jeruzalém Izrael anektoval a Západní břeh Jordánu okupuje.

Palestinská samospráva v čele s prezidentem Mahmúdem Abbásem má na Západním břehu omezenou samosprávu. Hamás odstavil palestinskou samosprávu od moci v Pásmu Gazy v roce 2007.